Grande Fratello Vip 8: ecco quando inizia la prossima edizione del reality

È già partito il countdown per il Grande Fratello Vip 8. Secondo le anticipazioni di TVBlog, la nuova stagione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, avrà inizio il 18 settembre. Nel cast saranno presenti sia concorrenti VIP che non VIP. Riguardo agli opinionisti, oltre all'addio di Sonia Bruganelli annunciato a maggio, potrebbe aggiungersi quello di Orietta Berti.

Durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi ha reagito in modo energico al deterioramento del programma, imponendo regole rigorose che vietavano l'uso di linguaggio volgare e richiedevano un adeguato abbigliamento da parte dei concorrenti durante le dirette. Il GFVIP 7 ha avuto una durata di quasi sette mesi, precisamente dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. Al momento, la durata della prossima edizione del programma non è ancora stata decisa né comunicata.

Grande Fratello Vip 7, vincitori e sconfitti spariscono dal palinsesto Mediaset, ecco il motivo

Alcune indiscrezione sui casting stanno già circolando, Dagospia ha rivelato che il programma inizierà con venti concorrenti, 12 Vip e 8 Nip. In queste ore sarebbe stata provinata la giornalista Annalisa Chirico, come riporta il settimanale Oggi. L'opinionista di programmi come TikiTaka e La Repubblica delle Donne, sarebbe vicino alla firma.

Sul lato opinionisti, dato per scontato l'annunciato addio di Sonia Bruganelli, sembra che anche Orietta Berti possa abbandonare la poltrona occupata lo scorso anno, nonostante un contratto biennale che la lega a Mediaset. La cantante è orientata verso programmi più vicini alla musica "Per l'autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me", ha fatto sapere attraverso Tv Sorrisi e Canzoni.