Grande Fratello Vip 7, vincitori e sconfitti spariscono dal palinsesto Mediaset, ecco il motivo

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono spariti dai palinsesti Mediaset: Nikita Pelizon, vincitrice del programma, e gli altri vipponi, quest'anno non sfileranno nei programmi di intrattenimento dell'Azienda di Cologno Monzese. TvBlog ha scritto che, dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi di punire i comportamenti sopra le righe dei vipponi, ora l'amministratore delegato del gruppo ha deciso di tenerli lontano da programmi come Verissimo.

I concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, non potranno godere della stessa esposizione mediatica dei loro predecessori. I vipponi che lo scorso 3 aprile sono usciti dalla casa più spiata d'Italia non hanno trovato ad aspettarli le telecamere dei programmi punta di Mediaset. Nessuno di loro, ad esempio, passerà per gli studi di Silvia Toffanin, nemmeno Nikita Pelizon, proclamata vincitrice del programma dopo l'ultimo televoto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Mentre negli studi di Verissimo continuano a sfilare gli allievi eliminati dalla scuola di Amici 22, gli ex, in tutti i sensi, vipponi, sono caduti nell'oblio. "Nel salotto di Silvia Toffanin da oltre un mese non c'è traccia dei concorrenti del GF Vip. L'ultimo al quale è stata concessa l'ospitata è Antonino Spinalbese, a inizio marzo, da tempo uscito dal gioco", si legge su TvBlog. L'ostracismo si è esteso anche a Mattino 5 e Pomeriggio 5, programmi che spesso avevano aperto finestre sul reality.

Proprio Nikita, rispondendo alle domande dei suoi follower sulla mancata ospitata a Verissimo, ha scritto nelle storie di Instagram: "Penso che non si dovrebbe fare di tutta l'erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no".