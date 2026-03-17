Grande Fratello Vip 8: chi vincerà il reality? Pronostici, outsider e quote

Adriana Volpe è la favorita secondo le quote, ma Renato Biancardi e altri outsider promettono sorprese. Ecco tutte le probabilità e i nomi da seguire nel Grande Fratello Vip 8.

Parte stasera su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello VIP, e con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, il pubblico è pronto a scoprire i sedici concorrenti che animeranno la Casa più spiata d'Italia sotto l'occhio critico delle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ecco chi vincerà il programma secondo i bookmakers.

La durata di questa ottava edizione del reality dipende anche dagli ascolti. Gli esperti di Sisal dicono che la probabilità che lo share della prima puntata scenda sotto o superi il 21,49% è praticamente uguale, e per questo si paga 1,85 volte la posta. Per confronto, la prima puntata condotta da Simona Ventura aveva raggiunto uno share del 24%.

I favoriti dei bookmaker per vincere il GF VIP 8

A fare la differenza sarà anche il cast. Tra i concorrenti, spicca Adriana Volpe, quotata 2,00 come principale favorita al trionfo. La Volpe torna nella Casa dopo l'esperienza del 2020, interrotta da un grave lutto familiare, e dopo essere stata opinionista nella stagione successiva, quest'anno si rimette in gioco come concorrente con l'obiettivo di vincere.

Adriana Volpe e la favorita dei bookmaker

Attenzione però a Renato Biancardi, cantante di hit virali e volto di Ex on the Beach Italia, il partenopeo è il principale rivale della Volpe secondo i bookmaker, offerto a quota 5,00. Seguono la showgirl Paola Caruso, il celebre ballerino Raimondo Todaro e l'imitatrice e comica Francesca Manzini, tutti proposti a quota 9,00.

Outsider e concorrenti da tenere d'occhio

Più indietro, ma pronti a sorprendere, il rapper GionnyScandal e l'ex volto di Temptation Island, Raul Dumitras, entrambi a quota 12,00. Tra gli outsider da tenere d'occhio anche Lucia Ilardo (25,00) e il gruppo composto dall'ex parlamentare Alessandra Mussolini, dall'ex iena Marco Berry, dall'imprenditore Giovanni Calvario (L'amore è cieco su Netflix), dalla modella Ibiza Altea (Too Hot to Handle Italia su Netflix) e dal comico Dario Cassini volto storico di programmi come Zelig, tutti proposti a quota 33,00.