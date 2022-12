Grande Fratello Vip 7,anticipazioni della puntata del 17 dicembre 2023: ecco chi entrerà nella Casa

Ecco le anticipazioni del Grande Fratello Vip 7 del 17 dicembre 2023: la puntata va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 17 dicembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, che si preannuncia ricca di emozioni per i concorrenti e per il pubblico da casa. Questo è il secondo ed ultimo appuntamento del reality con gli spettatori del sabato sera. Due nuovi concorrenti entreranno nel reality, mentre uno dei vip in nomination sarà il favorito del pubblico.

Stasera due nuovi concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa e a unirsi al gruppo di coinquilini nella Casa, si tratta di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, e Nicole Murgia, modella e attrice.

La coppia più discussa della Casa del Grande Fratello Vip formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, sta attraversando un momento complicato della loro relazione. Da giorni, i due si rinfacciano reciprocamente atteggiamenti che hanno assunto per merito o per colpa dell'altro. Ma si parlerà anche del rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon e di quello tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, come ha anticipato Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Arriva anche una dolce sorpresa per Wilma Goich ed Edoardo Tavassi la cui mamma ha qualcosa da dire a suo figlio e a Micol Incorvaia.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera non è eliminatorio, i concorrenti da votare sono Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello?, uno di loro sarà il preferito del reality.