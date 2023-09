Daniele Dal Moro non vede Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip spagnolo, bestemmie e caos: cosa è successo

Oriana Marzoli dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip italiano è tornata in Spagna come concorrente del Gran Hermano Vip, dove ieri ha ricevuto la sorpresa di Daniele Dal Moro, il suo fidanzato conosciuto nella casa più spiata d'Italia. Ma, per una strana decisione degli autori del programma, l'incontro è degenerato, con Daniele che ha bestemmiato in diretta.

Proprio ieri Daniele Dal Moro aveva preannunciato la sua partenza per la Spagna e pubblicato un messaggio d'amore per la sua fidanzata. "Ti guardo tutti i giorni, ti voglio bene e sai che per me non è facile. So che non è facile neanche per te, però non ti devi preoccupare. Io sto bene, sono tranquillo, non ci sono problemi. Cerco di darti una mano come posso. Cerco di fare tutto il meglio che posso, lo sai e quindi stai tranquilla. Divertiti che io sono qui che ti aiuto e che ti aspetto. Quindi non preoccuparti, fai la brava", aveva detto prima di imbarcarsi e partire.

Purtroppo, la sorpresa di Daniele è stata rovinata da una decisione degli autori, mirata a generare le solite dinamiche da reality, come ben sanno Daniele e la stessa Oriana, che ha partecipato a numerosi programmi di questo genere. Il ragazzo veneto è stato relegato in una sorta di gabbia dorata. Il presentatore ha comunicato a Oriana che avrebbe potuto incontrare Daniele solo sborsando 12mila euro, e il loro incontro sarebbe durato solamente tre minuti. Questa somma sarebbe stata sottratta dal montepremi finale, suscitando l'indignazione dei suoi compagni di avventura.

Quando Oriana, per non inimicarsi i coinquilini, ha dovuto rinunciare all'incontro, Daniele è andato in escandescenza. Mentre Oriana piangeva disperata nella casa, dall'altra parte della parete Daniele urlava e bestemmiava minacciando di chiamare la polizia. "Cristo, Dio ca.e", ha esclamato il modello, mentre Oriana gli diceva di amarlo e gli spiegava che non poteva pagare i 12mila euro.

Nel mezzo della confusione Daniele ha minacciato anche di chiamare la polizia, anche se in realtà non avrebbe potuto ottenere alcun aiuto da loro. Subito dopo, Daniele ha fatto una promessa su Instagram: non se ne sarebbe andato senza riuscire a vedere Oriana. Durante la notte, gli autori hanno preso una decisione e hanno permesso loro di incontrarsi sotto stretta supervisione, il montepremi è rimasto intatto.