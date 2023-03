Grande Fratello Vip 7, rissa in studio tra Donallisi e incorvassi, interviene Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip 7, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di ospitare alcuni fan dei concorrenti, rendendo lo studio una sorta di arena, come hanno dimostrato ieri le due fan dei Donnalisi e gli Incorvassi. I primi tengono per la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, i secondi tifano per la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Incolpevole testimone di questo scontro è stata Giulia Salemi che in quel momento era collegata con il GF Vip Party. La curatrice dell'angolo web del reality ha chiamato accanto a sé Carmela, attrice e fan degli Incorvassi che ha accusato Antonella Fiordelisi di vittimismo. "Siamo venute a far casino" ha detto la ragazza. "Continua la nostra fiction", ha aggiunto riferendosi all'ex spadista "La nostra attrice Antonella è una piagnona e sta continuando a piangere e Oriana e un'altra stratega".

Alba, fan numero uno di Antonella, ha replicato "Questa non capisce niente". "Non offendere", le ha risposto Carmela, ricevendo uno spintone dalla Donnalisi. A questo punto, Giulia ha preferito interporsi tra le due, chiedendole di comportarsi in maniera civile. La Salemi ha poi preteso, giustamente, che le due contendenti si stringessero la mano, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Le due, erano stata già protagoniste di alcuni interventi sopra le righe nella puntata precedente. L'argomento, ovviamente, è sempre lo stesso, la difesa senza se e senza ma dei loro 'protetti'. Uno spettacolo di cui si potrebbe tranquillamente fare a meno.