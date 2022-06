Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti sarà opinionista del reality

Orietta Berti è la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: la cantante affiancherà Sonia Bruganelli che nei giorni scorsi, ha indirettamente confermato le indiscrezioni di TVBlog, che la volevano, per il secondo anno consecutivo, nel ruolo di opinionista. La Berti prende il posto di Adriana Volpe.

In questi giorni girano molte voci su quali saranno i concorrenti che da settembre torneranno ad animare la casa più spiata d'Italia, ma nessuna notizia ufficiale è arrivata. Se non conosciamo ancora il nome dei vipponi, sappiamo con sicurezza chi animerà il programma dagli studi. Alfonso Signorini è stato confermato per il quarto anno alla conduzione. La prima opinionista selezionata è stata Sonia Bruganelli, una notizia che ha colto di sorpresa i fan del programma e molti degli addetti ai lavori. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, alla fine della sesta edizione aveva escluso un suo ritorno sulla poltrona.

Al suo fianco non ci sarà la 'nemica' Adriana Volpe ma Orietta Berti. La cantante, 79 anni, ha accettato la richiesta di Alfonso Signorini, molti erano convinti che l'artista sarebbe entrata nella casa come Vip ma, evidentemente, il conduttore aveva per lei piani diversi, darle quella poltrona su cui lo scorso anno era seduta la Volpe.

Orietta Berti segue le orme di Iva Zanicchi, opinionista all'Isola dei Famosi lo scorso anno e protagonista di uno show in suo onore nella stagione televisiva appena terminata. Piersilvio Berlusconi ha rivelato che nella prossima stagione Mediaset dedicherà due serate alla sua carriera, capace in questi mesi di rilanciarsi e arrivare ad un pubblico di giovani grazie alla collaborazione con Achille Lauro e Fedez.