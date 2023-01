Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro. "Non riesco a capire il suo atteggiamento"

Al Grande Fratello Vip 7, nonostante i tentativi di chiarimenti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano a non capirsi e non trovano un punto di contatto.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una coppia solo per Alfonso Signorini, nella realtà i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 continuano a non trovare un terreno comune su cui costruire un rapporto. Anche ieri sera, dopo la diretta del programma, ed oggi, tra i due vipponi sono nate delle incomprensioni

"Abbiamo discusso un'altra volta", ha spiegato Oriana Marzoli ad Alberto De Pisis. Sembra che la discussione sia nata per il conflittuale rapporto tra lei e Antonella Fiordelisi. "A me non va di parlare di certe persone, non spendo neanche un minuto, non mi interessa", ha detto la modella venezuelana riferendosi alla spadista.

Grande Fratello Vip 7: Daniele Del Moro rompe, per l'ennesima volta, con Oriana Marzoli

Ritornando al suo rapporto con Daniele, la Marzoli ha affermato di non riuscire a capire l'atteggiamento dell'ex tronista. "Faccio bene a dire che mi fermo perché io non voglio essere più confusa", ha rivelato ai suoi coinquilini. Poco dopo, parlando con Attilio Romita hadetto: "Io voglio parlare di noi, non di Antonella, una persona di cui non mi frega niente". "Ti capisco ma non mi piace l'idea che molli", sono le parole usate dal giornalista per invitarla a non chiudere il suo rapporto con Daniele, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi ad Oriana Marzoli: "Passi da un ca...volo all'altro"

L'ex mezzobusto Rai ha raccolto anche le confidenze di Dal Moro. Daniele, ha detto che gli avrebbe fatto piacere che Oriana avesse ascoltato il suo pensiero su Antonella, per avere un punto di vista diverso da quelli che la pensano come lei.