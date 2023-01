Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi ad Oriana Marzoli: “Passi da un ca...volo all’altro”

Le temperature più basse rispetto alle settimane passate non hanno raffreddato gli animi di Antonella Fiordelisi ed Oriana Marzoli. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 continuano a litigare, alternando provocazioni ad insulti che spesso, infastidiscono anche gli amanti del trash puro.

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, passato il momento di euforia dato dall'aperitivo, ritorna subito la lotta tutta al femminile tra Antonella e Oriana. La modella venezuelana inizia a provocare Antonella, che sembra accampare ogni scusa pur di non rispettare il suo turno di lavare i piatti. "Mi ha copiato anche la coda", dice la Marzoli alla sua rivale, sottolineando che, nonostante la sua antipatia, la Fiordelisi fa di tutto per assomigliarla.

La provocazione trova terreno fertile in Antonella, che non vuole perdere il ruolo di villain dell'edizione. "Non ti rendi conto delle figure che stai facendo" le dice. Antonella poi aggiunge "Menomale che tutte le donne non sono come te. Passi di ca....volo in cavolo. Hai 30 anni. Datti una regolata, non so quanto puoi piacere agli uomini. Con te si fermeranno solo all'estetica, poi scapperanno, come ha già fatto qualcuno".

Luca Onestini non ci sta e difende Oriana, "Cosa volevi dire con 'Menomale che tutte le non sono come te'", chiede spazientito ad Antonella, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. La Fiordalisi, svincola, non vuole dargli spiegazioni: "Io non vi devo dire niente, voi per me non esistete".

Oriana, ignorando le parole di Antonella continua a ballarle intorno e dice: "Dovete fare come me, potete divertirti senza problemi". Luca Onestini, invece, rimprovera Antonella per aver esagerato: "Se puoi ascoltare un consiglio, chiedi scusa per quello che hai detto che fai più bella figura".

"Potete anche essere belli fuori, ma siete brutti dentro quindi per me siete zero. Se volete provocarmi io non ci casco - dice Antonella - Seguo il consiglio di Nikita, resto tranquilla". Come sempre succede, dopo ogni discussione, Antonella Fiordelisi se la prende con Edoardo Donnamaria, colpevole di non averla difesa.