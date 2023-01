Grande Fratello Vip 7: Daniele Del Moro rompe, per l'ennesima volta, con Oriana Marzoli

Continuano i tira e molla di Daniele Del Moro nei confronti di Oriana Marzoli. Dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 7 l'ex tronista ha improvvisamente smesso di parlare con la modella venezuelana. La situazione è sfociata nell'ennesima lite con le solite, pesanti accuse, di Daniele ad Oriana.

Lunedì 23 gennaio, durante la diretta del Grande Fratello Vip 7 a Daniele del Moro sono stati fatti notare alcuni suoi atteggiamenti poco rispettosi nei confronti di Oriana Marzoli. In risposta, l'ex tronista ha deciso di non rivolgere più la parola alla modella venezuelana. Daniele, secondo le sue parole, non vuole influenzare il televoto. Oriana è in nomination contro Nikita Pelizon e George Ciupilan. Del Moro è convinto che il flirt tra lui e la venezuelana favorirebbe Oriana a scapito di Nikita e George.

Ieri Daniele ed Oriana hanno avuto un ennesimo scontro. Oriana ha provato a capire perché il veneto l'avesse 'ghostata', ma il tentativo di chiarimento è subito degenerato. "Avevo le idee chiare, mentre tu non hai avuto le idee chiare", dice Daniele, mentre Oriana l'accusa di non essere stato serio.

Del Moro, in tutto questo tempo si è definito sempre coerente, anche se il suo atteggiamento con la venezuelana non è stato lineare, prima l'allontanata, poi si è avvicinato. Un tira e molla che li ha portati anche a scambiarsi baci e carezze. Allo stesso tempo, Daniele ritiene che tutto quello che fa la venezuelana è finalizzato alle dinamiche del reality, accusandola di essere disposta a tutto, anche a tagliarsi un piede per il gioco.

"La differenza tra me e te è questa: a me non interessa l'opinione degli altri", gli dice Oriana "Quando sono sicura di quello che penso e di quello che provo, non mi interessa cosa pensano gli altri. Ti può fare schifo però dopo non mi abbracciare".

Dopo questa discussione, Daniele è andato in cucina dove ha trovato Nicole Murgia. L'attrice gli ha spiegato che i suoi toni possono risultare sgradevoli per una persona che è interessata. "Le ho detto smettiamola, non scambiamoci nemmeno un bacio", replica l'ex tronista. Nel frattempo li ha raggiunti Oriana, che gli ha detto non voler più niente da lui: "Per me basta". "Alla fine sei riuscita nel tuo intento", la provoca Daniele, senza spiegare quale, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity