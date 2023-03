Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon piange per Luca Onestini: "Non vorrei perderlo nella mia vita"

Sta per iniziare l'ultimo fine settimana per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e Nikita, una delle finaliste del programma, in queste ore ha sentito la mancanza di Luca Onestini, eliminato nella puntata di lunedì scorso. Il rapporto tra i due ha avuto molte ombre e poca luce ma, nonostante questo, la modella vorrebbe frequentare Luca anche al di fuori della casa più spiata d'Italia

Nella casa del Grande Fratello 7, due persone sentono più degli altri la mancanza di Luca Onestini, e sono Alberto De Pisis e Nikita Pelizon. L'opinionista televisivo si sente in colpa perchè, proprio a causa della sua nomination, il suo amico ha dovuto abbandonare la casa durante la semifinale. La modella triestina rimpiange il rapporto che si era instaurato all'inizio con l'ex Mister Italia.

Il loro rapporto è iniziato come un'amicizia, ma è poi si è involuto quando Nikita lo ha accusato di aver giocato sui suoi sentimenti. Tra di loro c'è stato astio, distanza, fino alla convivenza pacifica delle ultime settimane. Nikita è pervasa da una certa malinconia per la partenza di Luca, e il fatto che non sia più lì le fa male. Ha persino controllato il suo armadio per vedere se avesse preso le lettere che aveva scritto per lui. Le manca la vitalità di Luca, il suo talento nel prendere in giro, il fatto che riesce sempre a rispondere in modo diverso da come farebbe lei. È sempre pronto a sdrammatizzare la situazione con una battuta, il che rende l'atmosfera più leggera.

"Tralasciando il lato ombra, il lato luce è bello", afferma Nikita, che confida all'amica Milena Miconi: "A prescindere dalla sua figura, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita".

"Anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona" continua l'ex concorrente di Pechino Express 2022, che ha confessato di aver detto di non voler incontrare Luca Onestini fuori dal gioco per paura che lui le rispondesse no. "Mi piacerebbe vederlo per prendere un caffè", ammette ora, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Nikita esprime il suo desiderio dicendo: "Ciò che spero è che, nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, riusciremo a ricordare che avevamo un bel rapporto prima di non riuscire a capirci. Spero che, con maturità, siamo in grado di non perderci di vista fuori dalla Casa, poiché siamo due belle persone".

"Nella vita non si sa mai cosa può succedere", dice Milena, che esorta Nikita a non preoccuparsi troppo di ciò che è accaduto all'interno della casa del Grande Fratello. Fuori le cose potrebbero evolversi in maniera inaspettata.