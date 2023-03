Grande Fratello Vip 7, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: scontro in diretta

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, due concorrenti, ovvero Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, si sono scontrate. Le due vippone si sono lanciate accuse reciproche, un litigio che ha fatto aumentare le interazioni social del reality.

Alfonso Signorini ha preparato lo scontro facendo incontrare le due concorrenti con un faccia a faccia che prometteva scintille. In settimana c'era stato un episodio che Antonella non ha esitato a tirare in ballo. Il suo fidanzato Edoardo Donnamaria ha defollowato Micol Incorvaia, sua ex.

La spadista è stata la prima a parlare. "Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti", ha detto Antonella. La Fiordelisi ha spiegato anche il motivo della sua eliminazione: "Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente". Poi la rivelazione sul gesto di Donnamaria: ". Edoardo ti ha tolto il segui", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Micol si è detta molto dispiaciuta per il gesto di Edoardo ma, allo stesso tempo, si è mostrata imbarazzata per il tono usato dalla rivale. "Sono completamente atterrita di stare con questa qui. Io non posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione", ha affermato lasciando la Fiordelisi e tornando nella casa