Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon vincono al televoto: ecco i finalisti

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 altri due concorrenti hanno raggiunto la finale. Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon hanno battuto gli altri vipponi grazie al televoto settimanale e a quello flash. Lunedì 3 aprile saranno sei i concorrenti a contendersi la vittoria.

I gieffini che hanno raggiunto l'ambito traguardo finale del Grande Fratello Vip 7 in questo momento sono cinque. La prima è stata Oriana Marzoli, seguita da altre due donne Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Ieri sera, durante la diretta del 27 marzo, Edoardo Tavassi è stato il primo uomo ad entrare nell'Olimpo dei finalisti. L'ex naufrago ha battuto gli altri vipponi al televoto con queste percentuali: Tavassi 54.7%, Nikita 36%, Alberto 3.7%, Luca Onestini 3.4%, Milena 1.3%, Andrea 0.9%. Maestrelli, ultimo al televoto, è stato eliminato. Edoardo Tavassi, ha festeggiato la finale esultando con gli altri 'spartani', come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Poco dopo il reality ha eletto una nuova finalista attraverso il televoto flash, uno dei momenti più attesi dal pubblico che segue il reality. Questa volta a trionfare è stata Nikita.

Il sesto finalista lo sceglierà ancora una volta il pubblico, i concorrenti al ballottaggio sono Alberto De Pisis e Milena Miconi. Il montepremi per il vincitore del Grande Fratello VIP 7 è di 100.000 euro, il 50% va devoluto, per regolamento, in beneficenza.