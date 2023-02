Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi, il padre contro l'ingresso del suo ex "È ossessionato da lei"

Al Grande Fratello Vip 7 si prepara un'infornata di ex, la Casa dovrebbe riempirsi di ex fidanzati o fidanzate degli attuali concorrenti, alcuni dei quali molto rancorosi. Uno di questi è Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi. Il padre della spadista non ci sta è lancia l'allarme sui social, il ragazzo sarebbe ossessionato, in senso negativo, dalla figlia.

Il reality di Canale 5 sta assumendo sempre più le sembianze di uno spinoff di Ex on the Beach. Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso di far entrare nella casa una serie di ex fidanzati e fidanzate per creare nuove dinamiche. Una deriva che serve a colmare le lacune di un'edizione che, fin dall'inizio, si è mostrata povera di contenuti.

Uno dei prossimi ex ad entrare nella casa dovrebbe essere Gianluca Benincasa, che, dopo aver fatto una sorpresa nella casa ad Antonella Fiordelisi, ora dovrebbe varcare la porta rossa per creare nuove tensioni ai Donnalisi. I due, sicuramente, non hanno bisogno di fattori esterni per discutere, come dimostra il loro ultimo tentativo di chiarimento, che si può vedere nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Contro l'ingresso di Gianluca Benincasa si è schierato Stefano, padre di Antonella, su Instagram, dove, nelle sue storie, ha scritto un duro post contro la produzione. Ecco cosa ha detto: "Cioè, fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella, ovviamente, non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio centrale descritte nel suo libro...ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera".

La presenza di Benincasa non è stata ufficializzata, lunedì entrerà Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini. I due, conosciutisi al Grande Fratello Vip 2, sono stati insieme per tre anni. Ma altri ex potrebbero entrare, come Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e Taylor Mega che di ex ne ha addirittura due: Giaele De Donà e Alberto De Pisis.