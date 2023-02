Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 6 febbraio: entrano gli ex fidanzati

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 6 febbraio 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella trentunesima puntata serata del reality non è prevista nessuna eliminazione ma l'ingresso di tanti ex fidanzati che trasformeranno il reality.

Qualche giorno fa, parlando del possibile ingresso di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, vi abbiamo anticipato la svolta Ex on the Beach che Alfonso Signorini stava dando al programma. Il conduttore, nella clip caricata su Mediaset Infinity, ha confermato che stasera entreranno vari ex degli attuali vipponi.

Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e le camicie di Antonino Spinalbese

Ecco i nuovi ingressi: Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e vincitrice del Grande Fratello 16. Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e Ivana Mrazova. ex fidanzata di Luca Onestini e già concorrente del Grande Fratello Vip 2. Entreranno come ospiti ma qualcuno potrebbe restare.

Non varcherà la porta rossa Gianluca Benincasa, Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, lo ha denunciato facendogli recapitare un ordine restrittivo nei confronti della figlia per stalking. Il mental coach salernitano ha dovuto interrompere la quarantena e tornare a casa.

Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi, il padre contro l'ingresso del suo ex "È ossessionato da lei"

Altri e scottanti saranno gli argomenti da approfondire nel corso della trentunesima puntata del reality: alcune accese discussioni tornano a separare alcuni concorrenti, mentre altri ritornano sui propri passi e scelgono la pace.

Grande Fratello Vip 7, Gegia radiata dall'Ordine degli psicologi del Lazio per il caso Marco Bellavia

Al termine della puntata spazio alle nomination, ma prima conosceremo l'esito del televoto. I concorrenti coinvolti sono Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Davide Donadei,, uno di loro sarà il preferito sono al televoto per scoprire il preferito del pubblico.