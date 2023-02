Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e le camicie di Antonino Spinalbese

Al Grande Fratello Vip 7 i Donnalisi, ovvero, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto una nuova discussione, e, ancora una volta, la scintilla è stata provocata dalle camicie di Antonino Spinalbese. Scopriamo cosa è successo nella casa più spiata d'Italia.

Circa due mesi fa, la decisione di Antonella Fiordelisi di indossare una camicia di Antonino Spinalbese provocò un litigio tra la spadista ed Edoardo Donnamaria. Ora, a distanza di quasi sessanta giorni, i Donnalisi ci sono ricascati. Una battuta di Antonella non è stata gradita dal volto di Forum. Davide Donadei ha chiesto chi avesse belle camicie a quadretti da prestargli. Antonella ha detto che Edoardo ha belle camicie, aggiungendo: "Ma anche quelle di Antonino sono belle". Donnamaria non ha preso bene la battuta, accusando Antonella di continuare a provocare allo stesso modo da mesi, anche se sa che a lui, certi argomenti, danno fastidio.

Alcuni concorrenti hanno provato a fare da pacieri, Nikita Pelizon, si è detta sicura che la stessa Antonella si sarebbe arrabbiata se Edoardo avesse fatto qualche apprezzamento sull'abbigliamento di Oriana. Antonella non è convinta. "Non ho detto nulla, ho solo fatto un commento su una camicia". La modella triestina, ricordandole l'antipatia di Edoardo verso l'ex di Belen, le dice "Avete due modi di comunicare e di scherzare differenti", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Anche Daniele Del Moro prova a fare da intermediario, parlando con Edoardo: "Io non vedo comportamenti fraintendibili nei confronti di Antonino", dicel'ex tronista a Donnamaria. "Dopo mesi questo discorso su Antonino non ha senso", aggiunge Daniele con Edoardo che replica "Lei lo sa che mi dà fastidio".