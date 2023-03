Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 27 marzo: quarto finalista e un eliminato

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 27 marzo 2023 su Canale 5 alle 21:30 con la penultima puntata, la semifinale. Il quarantaquattresimo episodio del reality decreterà il terzo finalista tra i concorrenti finiti al televoto nell'ultima puntata.

Semifinale del Grande Fratello Vip 7, dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi e la squalifica di Daniele Del Moro, questa settimana è stata più tranquilla per i vipponi della casa. Sabato sera i concorrenti si sono divertiti con una gustosa cena nel loft, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Stasera il reality eleggerà il quarto finalista che farà compagnia a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, che hanno già raggiunto il traguardo nelle settimane precedenti. In nomination lunedì scorso sono finiti Luca Onestini, Milena Miconi, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Andrea Maestrelli. Secondo le votazioni dei precedenti televoti, i favoriti sembrano essere Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi, con una leggera preferenza per la modella triestina.

Nella puntata ci sarà anche un'eliminazione, potrebbe toccare ad Andrea Maestrelli varcare per la seconda volta la porta rossa, in questo caso la sentenza sarà definitiva, non ci sarà il biglietto di ritorno a salvarlo.