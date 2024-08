Grande Fratello Vip 6: Una delle sorelle Selassié è incinta? Il rumor

Secondo un'indiscrezione che gira da qualche ora sul web, una delle tre sorelle Selassié sarebbe in dolce attesa. Le tre ex vippone, amatissime ancora oggi dai loro fan, non hanno commentato il gossip che le riguarda. A giugno si era parlato di una loro possibile partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti.

Il gossip sulle 'principesse' del reality show

Lulù, Jessica e Clarissa Selassié sono state tra le concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 6. Le tre ragazze sono state tra le protagoniste assolute di quell'edizione, la loro storia ha coinvolto il pubblico che alla fine ha fatto vincere il reality show a una di loro, Jessica, complice anche una presunta storia d'amore, del resto mai sbocciata, con Barù, al secolo Gherardi Fedrigo Gaetani Dell'Aquila D'Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, che ha creato un fandom, i Jeru, ancor oggi attivissimo.

Lulù, da parte sua, all'interno della casa più spiata d'Italia, aveva pensato di aver trovato l'amore tra le braccia di Manuel Bortuzzo, ex speranza del nuoto italiano, inchiodato sulla sedia a rotelle perché, per uno scambio di persona, venne ferito durante una sparatoria. I due ragazzi hanno avuto una relazione molto travagliata terminata attraverso un comunicato stampa che l'atleta diffuse attraverso l'Ansa. Nella sua biografia, Manuel, descrivendo la sua relazione con Lulù, ha detto: "Lei era assillante, ed il nostro rapporto potenzialmente tossico".

Jessica Selassié vince il GFVIP 6

Le tre sorelle Selassié lo scorso settembre hanno esordito come conduttrici a Tele Cusano nel programma Suite Selassie, una sorta di contenitore dove le ragazze, anche attraverso gli ospiti che hanno avuto in studio, hanno parlato di tutto, dall'attualità al gossip. Oggi, a proposito di gossip, la pagina Very Inutil People ha ricevuto una segnalazione di un'utente: "Very, mia cognata dice che dalla sua ginecologa c'erano le tre sorelle Selassié e che una di loro è incinta", si legge nella caption. Un' indiscrezione che nei prossimi giorni scopriremo se è vera o una delle tante burle che girano in questo periodo sulle pagine web.