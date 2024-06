Grande Fratello, Manuel Bortuzzo parla di Lulù: "Era assillante"

Manuel Bortuzzo è tornato nelle librerie con un'autobiografia in cui mette a nudo tutta la volontà e la forza d'animo di un uomo che ha il desiderio di tornare a vivere, ma non solo.

"Soli nella Tempesta" è il titolo del nuovo libro di Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino la cui vita è cambiata per sempre quando il 9 febbraio del 2019 si è ritrovato coinvolto in una sparatoria nei quartieri di Roma, dove è stato ferito gravemente al punto da perdere definitivamente l'uso degli arti inferiori. Questa storia, naturalmente, lo ha messo al centro dell'opinione pubblica per diverso tempo.

Manuel e Lulù

Durante il periodo che l'ha visto mettere al centro dell'attenzione, Manuel ha anche partecipato all'edizione 2021 del Grande Fratello VIP, reality per il quale è ad oggi ricordato maggiormente. Tuttavia nel suo secondo libro ha volutamente evitato di inserire qualsiasi riferimento a quell'esperienza visto che, durante una recente intervista al Corriere della Sera, si è così espresso: "Vorrei essere considerato come un atleta che raggiunge i suoi obbiettivi, non come il ragazzo del Grande Fratello".

Nonostante questo, il giovane atleta ci ha tenuto ad esprimere alcuni suoi pensieri in merito a quello che è stato l'evento clou durante la permanenza nella casa più famosa d'Italia, ossia il suo tormentato rapporto con Lulù Selassié. Una storia d'amore che ad un occhio esterno poteva apparire come una di quelle che si possono leggere nei migliori romanzi rosa, ma che invece non si è rivelata altro che una relazione tossica e da cui non è scaturito altro che dolore. "Lei era assillante, ed il nostro rapporto potenzialmente tossico", ha detto Bortuzzo durante l'intervista.