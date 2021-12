Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e lo strappo con Alex Belli: “Hai manie di protagonismo"

Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto il loro primo litigio al Grande Fratello Vip 6: tutto è nato durante un gioco organizzato dagli autori del programma. Soleil non ha gradito il comportamento del suo 'amico speciale' e i due hanno discusso animatamente fino a quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha perso la pazienza e ha lanciato accuse di protagonismo a Belli.

Solo 48 ore fa Alex Belli ha detto a Soleil Sorge di essere innamorato di lei. La concorrente, da parte sua, pare ricambiare il sentimento, unico freno gli impegni amorosi che entrambi i gieffini hanno fuori dalla casa, Alex è sposato con Delia Duran, la Sorge ha un fidanzato la cui identità è avvolta nel mistero. Ma ieri sera i due hanno avuto la loro prima discussione nata da futili motivi, ovvero un gioco organizzato dagli autori del reality.

I concorrenti dovevano raccontare questi mesi trascorsi nella casa più spiata d'Italia ai nuovi arrivati e Alex Belli ha monopolizzato la discussione tanto che Soleil ha deciso di abbandonare la stanza, subito seguita dall'attore. "Mi irrita la mancanza di rispetto", ha detto lei quando si è trovata faccia a faccia con il suo presunto flirt, che ha replicato "Tu hai mancato di rispetto andandotene. Non vedi mai le tue mancanza di rispetto, vedi sempre quelle degli altri. Tu sei sempre dalla parte della ragione, sei sempre quella giusta". Soleil lo ha accusato di essersi lanciato in un monologo e lui ha ribattuto che stava solo svolgendo la sua funzione di moderatore del gioco, come si vede nella clip.

La discussione è proseguita, i due più volte si sono sovrapposti "Fare il moderatore non vuol dire coprire costantemente gli altri e non lasciare spazio", ha sottolineato Soleil. L'attore di CentoVetrine ha quindi accusato la Sorge di soffrire la sua personalità dicendole "amore mio, quanto ti dà fastidio questa cosa qua". Queste parole hanno fatto infuriare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne "Guarda che se io voglio il protagonismo me lo prendo ma rispetto sempre gli altri e lascio loro spazio. Soprattutto non parlo sopra le persone come fai tu". Alex innervosito prima di uscire di scena ha affermato "fidati che ho 40 anni, non ho manie di protagonismo, le hai te" e lei ha concluso in maniera teatrale "io sono protagonista, tu invece hai la mania tesoro mio".