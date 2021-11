Grande Fratello Vip 6, Alex Belli a Soleil Sorge: “Mi sono innamorato di te”

Alex Belli rivela a Soleil Sorge di essersi innamorato di lei: nella sauna del Grande Fratello Vip 6 l'attore ha fatto questa confessione dopo un confronto con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonostante poche ore prima avesse ribadito il suo amore per la moglie Delia Duran.

La puntata di lunedì 29 novembre del Grande Fratello Vip 6 ha visto ancora una volta Alfonso Signorini affrontare il rapporto tra Alex Belli a Soleil Sorge, questa volta però il conduttore ha voluto mettere l'attore di CentoVetrine di fronte ad una nuova situazione. Ad Alex è stata mostrata una 'paparazzata' della moglie Dalia con Simone Bonaccorsi, ex tentatore di Temptation Island. Alex non è sembrato particolarmente colpito dalla foto, riconoscendo nell'uomo un suo amico " è Simone lo conosco, sta con una mia amica e stanno davvero molto bene insieme. Si amano molto. Conoscendo Simo, conoscendo Delia, quel tipo di rapporto è proprio quello. Fino a quando non vedo cose diverse, non cambio la mia idea. Non difenderei la mia amicizia con Soleil se attaccassi questa foto. È un dietro le quinte".

Alex Belli ha poi ribadito che la sua con Soleil è solo amicizia e, rispondendo ad una domanda di Signorini, ha detto "tu pensi che le telecamere mi fermano?". Questa frase non è piaciuta a Soleil convinta che siano proprio le telecamere a frenare il suo 'amico artistico'. A fine puntata, quando ormai era già notte, Soleil si è avvicinata ad Alex e gli ha spiegato perché la sua risposta l'aveva destabilizzata "sono rimasta zitta, in silenzio per non infangare nulla. Io ho l'occhio di una a cui non torna qualcosa. Sono molto più arrabbiata io di te".

Alex allora ha replicato "Certamente non era una cosa che avevamo programmato, io per la prima volta stasera sono entrato in protezione, perché non voglio far soffrire Delia. Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male capisci? - e poi le ha confessato - Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L'altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa". Alex poi si è detto disposto ad abbandonare il programma sostenendo "se lascio sono sicuro che staresti molto meglio, tra due settimane mi dimentichi. Se una cosa non la puoi gestire forse è meglio che vai via. E io ripeto che non riesco più a gestire la nostra cosa che abbiamo. Maledetta che non sei altra".

Alla fine del confronto è arrivata la dichiarazione di Alex a Soleil: "Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai, compreso la gemella stron.a", come si vede nella clip.