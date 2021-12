Chi è l'ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova

Ecco chi è e cosa fa Katarina Raniakova, l'ex moglie di Alex Belli: celebre attore italiano principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli in CentoVetrine.

Katarina Raniakova è l'ex moglie di Alex Belli, attore, modello e concorrente del Grande Fratello Vip: la coppia si è incontrata nel 2008 durante una sfilata di Roberto Cavalli; si sono sposati nel 2013 ma, dopo cinque anni di matrimonio, i due hanno deciso di separarsi nel 2017.

Katarina, una celebre modella slovacca, dopo il divorzio ha scelto i social per muovere alcune accuse contro il suo ex marito che, a suo modo di vedere, era un uomo falso, deludente ed incapace di avere figli, un problema che lo ha fatto soffrire molto nel corso degli anni e che lo ha reso un traditore seriale.

Un'insolita vendemmia: Alex Belli e Edoardo Siravo sul set del film

Poco dopo il divorzio la modella spiegò: "Con Alex ho provato di tutto e non avrei mai voluto arrivare a questo punto. Anzi, con lui volevo formare una famiglia e avere dei figli, ma alla fine mi sono accorta che non era più possibile recuperare il nostro rapporto, ormai deteriorato per diversi motivi. Il vero vizio di Alex: lui è un traditore seriale."

Alex Belli ha recentemente dichiarato che la sua relazione con Katarina Raniakova era aperta e di conseguenza la modella, pochi giorni fa, ha deciso di smentire le sua parole durante un'intervista di A Casa Chi: "Con me non c'era questo accordo, io gli sono stata sempre fedele. Quando eravamo in tribunale per la separazione, il suo avvocato ha raccontato che noi due avevamo una storia aperta, per smarcarlo dalle mie accuse di tradimento."