Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu su Soleil Sorge: “vorrei provare a baciarla"

Al Grande Fratello Vip 6 sta fiorendo un nuovo interesse amoroso: Nicola Pisu ha confessato a Davide Silvestri di provare qualcosa per Soleil Sorge: l'influencer sembra al centro di un triangolo, visto che anche il suo ex Gianmaria Antinolfi non è insensibile al suo fascino.

La convivenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip spesso fa nascere dei sentimenti tra i concorrenti, puntualmente alimentati dagli autori durante le dirette del lunedì e del venerdì. Quest'anno si è formata subito la prima coppia, composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, i due tra alti e bassi continuano a stare insieme, anche se la posizione del nuotatore sembra abbastanza ambigua.

Alfonso Signorini venerdì prossimo, dopo averci propinato per settimane la storia dei due ex Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, potrebbe cambiare registro e spingere per una nuova love story, quella tra Nicola Pisu e la stessa Soleil, che sembra essere l'unico punto fisso di queste prime puntate del reality. Il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha parlato con Davide Silvestri dei suoi sentimenti verso Soleil, al ragazzo piace, vorrebbe baciarla ma, per ora, non ne è innamorato "Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto, con lei sto bene".

Nicola, che fino ad oggi è stato uno degli elementi meno dinamici del reality, si è detto convinto che Soleil si è accorta di quello che lui prova e si sente pronto a fare il prossimo passo, provare a baciarla "Lei secondo me lo sa, io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo", ha affermato, come si vede nel video.

Davide Silvestri gli ha detto di andarci piano, perché deve essere sicuro che lei non si tiri indietro di fronte al suo tentativo di baciarla. L'attore poi ha consigliato a Nicola di parlarci e cercare di capire se Soleil prova qualcosa per lui. Nicola ha concluso la chiacchierata con una riflessione "qui la vedi 24 ore su 24, se una persona ti piace e lei non ti vuole è brutto".