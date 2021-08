Grande Fratello Vip 6: Katia Ricciarelli concorrente, in arrivo altre due opinioniste "da casa"

È Katia Ricciarelli la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6: dopo settimane di indiscrezioni, comincia a prendere forma il cast della prossima edizione del reality, ma la vera novità del giorno è un'altra.

Quest'anno infatti ci saranno due opinioniste da casa che affiancheranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe per commentare quanto accadrà a Cinecittà.

"Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili", ha rivelato al settimanale Chi il capo progetto della trasmissione Andrea Palazzo. Aggiungendo: "Due voci decisamente fuori dal coro che faranno da contro canto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su sé stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da casa".

Rispetto al cast che vedremo all'interno della casa più spiata d'Italia, invece, è stata la stessa Katia Ricciarelli a ufficializzare l propria presenza nel corso di un'intervista al settimanale Chi, dove ha spiegato perché ha detto si alla proposta di Signorini: "Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella casa il mio mondo, quello della lirica". Conosciuta nel mondo dello spettacolo come una senza peli sulla lingua, promette di non averne neanche a Cinecittà "io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno. Sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi". La soprano ha una missione, far conoscere al pubblico del reality il mondo della lirica: "Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita"

La Ricciarelli si è detta pronta anche ad aprire il suo cuore, sempre se troverà qualche concorrente all'altezza delle aspettative: "Baudo è stato l'ultimo amore, ma non sarà l'ultimo della mia vita, magari lo trovo al GfVip! È per questo che non voglio sapere chi c'è nel cast. Sono una che predica bene e razzola male. So dare agli altri i consigli giusti, anche se poi io sbaglio. Il silenzio, invece, è la rovina di ogni relazione".