Grande Fratello Vip 6, il gesto di Alex Belli verso Manuel Bortuzzo che ha commosso tutti i fan

Gesto di grande solidarietà di Alex Belli verso Manuel Bortuzzo nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip 6: quando i concorrenti hanno iniziato a ballare, l'attore di CentoVetrine ha preso Manuel sulle sue spalle è l'ha portato a danzare con gli altri sulle note della musica messa dalla regia.

In attesa dei nuovi vipponi, che entreranno nella puntata di stasera, i concorrenti che occupano la casa del Grande Fratello Vip 6 stanno iniziando a conoscersi. Dopo i primi battibecchi tra Soleil Sorge e Raffaella Fico, e la sfuriata di Katia Ricciarelli per uno scherzo che non è stato di suo gradimento, la situazione nella casa scorre in maniera tranquilla e ci sono anche gesti capaci di emozionare il pubblico del reality.

Ieri la regia del programma ha regalato ai concorrenti qualche minuto di divertimento mettendo della musica in giardino. Così, mentre tutti si sono alzati per ballare, Alex Belli si è avvicinato a Manuel Bortuzzo e gli ha chiesto qualcosa. Subito dopo l'attore di CentoVetrine ha preso il suo coinquilino sulle spalle e lo ha portato al centro della 'pista' per ballare con gli altri vipponi, come si può vedere nel video.

Il gesto di Alex Belli ha fatto emozionare tanti spettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta streaming, molti di loro si sono precipitati sui social per ringraziare l'attore per il bellissimo gesto. In mattinata Alex e Manuel si erano rilassati con un bagno in piscina, una serie di vasche fatte l'uno vicino all'altro per tenersi allenati e passare il tempo, il grande nemico dei concorrenti di questo reality.