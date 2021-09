Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Raffaella Fico: il primo litigio è loro

Ieri è iniziato il Grande Fratello Vip 6 e tra Soleil Sorge e Raffaella Fico sono già volati i primi stracci: a provocare l'ex compagna di Mario Balotelli è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha nominato la Fico e poi le ha rivolto un 'ciao str..za'.

Nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 e nuovi concorrenti che si presentano al pubblico, la casa più spiata d'Italia inizia ad affollarsi e iniziano, dopo sole poche ore, i primi screzi da parte di alcuni concorrenti che ben conoscono le dinamiche dei reality. Il primo cat fighting del programma, condotto per la terza volta da Alfonso Signorini, ha visto protagoniste Soleil Sorge e Raffaella Fico.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra entrata nella casa con l'intento di provocare Raffaella, dopo averla quasi ignorata, salutandola a stento, quando è entrata nella casa, al momento delle nomination palesi e che coinvolgevano solo le donne, ha fatto il suo nome. "Alfonso mi fido di te che mi hai detto che mi guardava male e nomino Raffaella Fico", ha detto Soleil, come potete vedere in questo video.

La campana su sollecitazione del conduttore ha risposto "prima di entrare qui, mi era antipatica, poi però dopo averla vista nella Casa mi ero persino ricreduta. Forse mi sbagliavo". Sorge, dopo aver giustificato la sua nomination con una scarsa conoscenza del gruppo, si è rivolta alla Fico con un inelegante "Bye Bitch", ovvero "Ciao stron.a", che non ha lasciato indifferente l'ex di Balotelli. "Ha detto una volgarità - ha detto, provando ad attirare l'attenzione del conduttore - Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti. È perfida": Alfonso Signorini, come spesso succede, fa orecchie di mercante lasciando che tra i concorrenti inizino le prime scaramucce.