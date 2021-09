Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani in lacrime “ho bisogno di uno psicologo”

Francesca Cipriani ha messo in agitazione i suoi coinquilini del Grande Fratello Vip 6 dopo l'arrivo di un aereo con un messaggio d'amore per Raffaella Fico.

Un aereo volato sopra la casa del Grande Fratello Vip 6 ha destabilizzato Francesca Cipriani che è scoppiata in lacrime: il tutto è successo quando la showgirl ha letto il messaggio d'amore indirizzato a Raffaella Fico da parte del compagno. Francesca ha detto di aver bisogno dell'aiuto dello psicologo.

La tensione all'interno della casa inizia leggermente a salire, dopo la lite tra Katia Ricciarelli e il resto degli inquilini, reo di non aver spiegato al soprano un gioco, oggi ci sono state le lacrime di Francesca Cipriani. La showgirl è andata in crisi per un gesto romantico del fidanzato di Raffaella Fico, un motivo tanto banale che la stessa showgirl ha ammesso di aver bisogno di un aiuto psicologico.

Come abbiamo detto il motivo scatenante la crisi di Francesca è stato il gesto di Piero Neri, il fidanzato di Raffaella Fico. L'imprenditore, 45 anni, erede di un'impresa mercantile di Livorno e la showgirl campana sono legati dallo scorso luglio, come ha rivelato il settimanale Chi. Neri ha fatto volare un aereo sulla casa con una scritta romantica per la Fico, una promessa d'amore eterno che è stata accolta dagli applausi dei gieffini.

Con l'aereo ancora sulla casa di Cinecittà, Francesca è scoppiata a piangere, come potete vedere in questo video. Poco dopo, la stessa Cipriani ha spiegato il motivo delle sue lacrime, legate al pensiero di perdere il suo fidanzato e ricordando il male che alcuni uomini le hanno fatto: "Mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo - ha detto Francesca - ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un'anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri".

Francesca ha poi raccontato alcuni episodi spiacevoli del passato "alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato. Ho sempre paura di essere abbandonata, anche se il mio fidanzato attuale è la mia anima gemella. C'è qualcosa dentro di me che non va, ho bisogno di uno psicologo", ha confessato la showgirl che nelle prossime ore ne parlerà con Piera, la psicologa del Grande Fratello. Ed è possibile che qualcosa possa dire anche stasera, nella diretta del Grande Fratello Vip 6.