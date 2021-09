Grande Fratello Vip6, Katia Ricciarelli contro tutti “mi volete far passare per deficiente”

L'ira di Katia Ricciarelli ha smosso la tranquilla serata del Grande Fratello Vip 6: il soprano è rimasta esclusa da un gioco, che non le è stato spiegato, e ha accusato gli altri concorrenti di averle mancato di rispetto, trattandola come una "deficiente".

Ieri sera, per passare il tempo, i vipponi hanno deciso di giocare a Lupus in fabula, proposto e spiegato da Davide Silvetri ai suoi coinquilini, ma non a tutti. Sembra infatti che a Katia Ricciarelli nessuno abbia illustrato le regole del gioco, da qui l'ira del soprano che si è alzata da tavola inveendo contro tutti e minacciando di raccontare tutto ad Alfonso Signorini, in versione preside di scuola, durante la puntata di venerdì. Il soprano non ha voluto sentire ragioni "Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia scema? Nessuno di voi ha detto 'perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?'. Guardate che non ho torto".

A chi le chiedeva di calmarsi e tornare a giocare la Ricciarelli, come si vede in questo video, ha risposto di no e poi ha aggiunto "Lo spiegherò, se me lo chiedono, venerdì. Basta adesso. Sono venuta io di mia iniziativa per giocare. Mi volete fare passare da deficiente. Non sono mica deficiente. A me dispiace molto, perché io sono sempre carina e a disposizione di tutti e voglio bene a tutti".

Poco dopo, Katia Ricciarelli ha continuato a parlare di quello che era successo con Carmen Russo, Tommaso Eletti e Giucas Casella: "Quello che è successo è molto grave. Perché mi sono sentita come una cretina, non avete cercato di coinvolgere tutti. Non credo proprio di aver sbagliato io. Come un'imbecille mi sono trovata seduta a un tavolo senza sapere cosa fare. Purtroppo mi avevano avvisata che sarebbero successe certe cose e certi equilibri sarebbero andati così, però non mi piace. Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto.Devono imparare l'educazione".

Ieri sera Katia Ricciarelli è stata anche protagonista di una goffa caduta, fortunatamente senza conseguenze, la gieffina ha provato a sedersi su una delle poltroncine del giardino, ma è lentamente caduta per terra. Il soprano, mentre si accasciava, ha detto "Uh Signore, ma chi è lo stro..o che ha messo così questa sedia?". Subito sono accorsi in suo aiuto Nicola Pisu e Aldo Montano.