Grande fratello Vip 6, Francesca Cipriani perde la testa per il fidanzato: bloccata dai bodyguard

La diretta del 4 ottobre del Grande Fratello Vip 6 è stata caratterizzata dall'incontro tra Francesca Cipriani e il suo fidanzato: la reazione della showgirl è stata alquanto scomposta tanto che i bodyguard del reality hanno dovuto trascinarla e impedirle di toccarlo. La concorrente, nel caso si fosse abbracciata con il fidanzato, rischiava di essere squalificata per le norme legate all'emergenza sanitaria.

Alcuni giorni fa Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, era andato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 per urlare il suo amore per la showgirl con l'ausilio di un megafono, in quell'occasione lei aveva perso quasi il controllo, urlando e piangendo in direzione della voce del fidanzato. La sua reazione era stata criticata da Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne aveva scritto su Twitter "Che ridicola".

Ieri Alessandro Rossi è stato il protagonista di un'altra sorpresa, Alfonso Signorini lo ha invitato al Grande Fratello Vip 6 per incontrare Francesca Cipriani nel giardino della casa più spiata d'Italia. L'incontro tra i due è stato epico con Francesca che urlava e piangeva e Alessandro che parlava dei bisogni del cane. Francesca quando ha visto Alessandro ha letteralmente perso la testa, voleva a tutti costi abbracciarlo e superar i bodyguard, che si sono frapposti.

Alessandro in compenso le ha giurato amore eterno "non mi posso dimenticare di te" per poi parlarle del cane Chicco "ca..ava dappertutto, la mamma faceva fatica a pulire, abbiamo dovuto portarlo dai suoi padroni naturali.", ha detto, come si vede nel video.

Prima dell'incontro tra Francesca e Alessandro, il conduttore ha riportato nella casa una notizia di gossip pubblicata da Dagospia. Secondo il portale, prima dell'inizio del programma, Soleil e Alessandro avrebbero avuto un rapporto. Francesca è andata su tutte le furie "se è vero qua ci scappa il morto". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne l'ha rassicurata, lei ed Alessandro, dopo essersi conosciuti ad una cena, si sono scambiati messaggi legati all'attività di imprenditore edile del ragazzo.