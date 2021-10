Grande Fratello Vip 6: Francesca Cipriani perde un dente, Nicola Pisu lo trova nel tiramisù

Il tiramisù preparato al Grande Fratello Vip 6 aveva un ingrediente di troppo, il dente di Francesca Cipriani: l'ignaro Nicola Pisu se l'è trovato in bocca e, credendo fosse un pezzo di plastica, lo ha gettato nella spazzatura.

Il dolce domenicale è un must della tavola italiana e anche nella casa più spiata d'Italia provano a rispettare la tradizione ma, quando c'è Francesca Cipriani in giro, è sempre meglio prestare attenzione. La showgirl in questo primo mese di programma si è resa protagonista di numerosi momenti entrati di diritto nella storia trash del reality, come quando è stata bloccata dai bodyguard che, solo in questo modo, sono riusciti a non farle toccare il fidanzato, arrivato a Roma per farle una sorpresa.

All'ex Pupa durante la preparazione del dolce è caduto un dente nel tiramisù, forse una risata di troppo è stata la causa dell'incidente. I vipponi, del tutto ignari di quello che era successo (del resto della cosa non se n'era accorta neanche la stessa Francesca) hanno iniziato a mangiare il dolce e il dente è finito nella bocca di Nicola Pisu. Il figlio della patron di Miss Italia ha spiegato alla Cipriani "stavo mangiando il tiramisù, ho sentito che c'era qualcosa e l'ho sputato, ma dentro ce n'era un altro ancora che mi si è messo qui tra i denti, ho un buco che devo otturare, l'ho tolto con il legno".

È stato Giucas Casella a rivelare che il dente sputato da Nicola apparteneva a Francesca, che si era messa a cercarlo quando si era resa conto di quello che era successo. Francesca Cipriani, come sempre, l'ha presa a ridere, anche perché, fortunatamente per lei, non si trattava di uno dei denti che si vedono: "che storia! È andato ormai, meno male che era uno di quelli indietro che non si vede - ha detto a Nicola - se era uno di quelli avanti ti ammazzavo, ci scappava il morto se mi mangiavi il dente".