Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani attaccata da Tina Cipollari “è ridicola”

Francesca Cipriani nella puntata del 27 settembre del Grande Fratello Vip 6, non si aspettava di essere attaccata da Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un post contro la showgirl che, nella notte, ha ammesso di esserci rimasta male.

Molto spesso nella Casa del Grande Fratello Vip arrivano anche attacchi di persone esterne al reality. Ieri Francesca Cipriani ha vissuto sulla propria pelle quest'esperienza, quando Alfonso Signorini le ha fatto leggere cosa pensava Tina Cipollari di alcuni suoi atteggiamenti. L'opinionista si riferiva in particolare alla reazione avuta da Francesca quando il fidanzato è andato fuori dalla casa di Cinecittà per urlarle, con il megafono, il suo amore.

In quell'occasione la Cipriani ha perso quasi il controllo, urlando e piangendo in direzione della voce del fidanzato. Tina, rivedendo quella scena, ha scritto sui social "Che ridicola". Alfonso Signorini, come potete vedere nel video, ha mostrato il post a Francesca che sul momento ha commentato serenamente ricordando il suo buon rapporto con l'opinionista di Uomini e Donne "Non lo ha scritto Tina. Io la conosco e mi ha fatto tanti complimenti. Ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male, sicuramente le hanno detto di fare questo", ha sentenziato senza dire a chi si riferisse. Poi ha aggiunto "Mi ha sempre fatto complimenti, non me la prendo per questo, ho capito da dove veniva la fonte, è stata sicuramente consigliata a fare questo, un amico in comune, però non voglio fare nomi".

Durante la notte Francesca ha confessato di esserci rimasta male, parlando con Katia Ricciarelli ha ribadito che la Cipollari è sempre stata gentile e un attacco così non se lo aspettava "L'ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo". Il soprano però non la pensa così, Katia ha ricordato un episodio in cui Tina si è comportata molto male nei suoi confronti "per l'amore del cielo. Mi ha trattato di me..a durante un programma Mediaset. Mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette?".