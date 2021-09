Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria entra da single, la fidanzata Vera Miales: “staremo a vedere”

Amedeo Goria varcando la casa del Grande Fratello Vip 6 ha detto di essere single: la reazione della fidanzata Vera Miales sui social non si è fatta attendere.

Ieri Amedeo Goria, entrando nella casa del Grande Fratello Vip 6, ha dichiarato di essere single, a dispetto della sua relazione con Vera Miales: l'affermazione del giornalista sportivo ha sorpreso tutti, compresa la modella originaria della Moldavia che ha risposto prontamente sui social.

Amedeo Goria è, agli occhi di tutti, fidanzato con Vera Miales, 36 anni, di 31 anni più giovane di lui (il giornalista sportivo ha 67 anni). I due sono stati spesso ospiti dei salotti televisivi di Barbara D'Urso, dove hanno più volte ribadito di essere una coppia, ma ieri sera qualcosa è cambiato, almeno per Goria.

Nella clip di presentazione al Grande Fratello Vip 6 Amedeo, dopo aver fatto un accenno alla sua carriera di giornalista e al suo matrimonio con l'ex moglie Maria Tersa Ruta, ha affermato "oggi ho una relazione con una ragazza che si chiama Vera, le ho detto che entro nella casa del Grande Fratello da single e spero che lei lo accetti, altrimenti, insomma...", lasciando il discorso in sospeso, ma il messaggio sembra quello del prendere o lasciare.

Vera Miales, prima dell'inizio del reality, nelle storie di Instagram aveva pubblicato una foto di Amedeo con tanto di cuoricino e la caption "Forza amore, I love you". Il discorso di Goria deve aver sorpreso la moldava che, poco dopo, ha ripostato la parte della clip di presentazione che la riguardava e ha scritto: "Sei single? 'Spero che lei accetti?' Staremo a vedere amore mio!!!".

Durante la puntata del reality, Sonia Bruganelli, una delle due nuove opinioniste insieme ad Adriana Volpe, ha chiesto ad Amedeo, ironizzando, come può dire al marito Paolo Bonolis che lei si sente single, come potete vedere in questo video. Goria le ha sorriso e poi ha ribadito "è un'amica, compagna, nel senso che le voglio molto bene, sono molto affezionato", riferendosi sempre a Vera. "Lei conosce anche quella che è la mia indole, io ormai alla mia età potrei essere il prozio, il bisnonno loro", ha aggiunto indicando alcune delle giovani concorrenti. Poi ha concluso "oramai voglio godere della mia libertà, io amo essere libero, ho la mia 'singletudine' che è un mio inno alla vita".

Vera ha ripostato anche questo dialogo e nella caption della sua storia di Intagram ha scritto "Certo ti conosco amore e so quanti mi ami. Non avere paura!. Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola 'singletudine' dal tuo vocabolario, altrimenti non mi troverai quando uscirai dalla casa!". Alfonso Signorini ha già pronta una delle dinamiche del programma.