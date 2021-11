Grande Fratello Vip 6, Alex Belli su Soleil Sorge: “siamo amici, ma se fossi single…”

L'amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge potrebbe diventare qualcosa di più durante il Grande Fratello Vip 6, ma l'attore, almeno per il momento, è sposato: mentre Delia Duran si dice ferita per il comportamento del marito, Belli definisce il loro rapporto libero.

L'avvicinamento tra Soleil Sorge e Alex Belli è una delle chiare dinamiche su cui spingono gli autori del programma per catalizzare l'attenzione del pubblico. Negli ultimi giorni, dopo i baci scambiati durante il "Kiss Freeze", i due si sono spinti oltre.

Così il bacio durante la notte di Halloween, è sembrato il preludio a qualcosa di più serio, almeno all'interno del reality.

Per convincere i telespettatori Alex Belli ha rivelato che tra lui e Soleil Sorge c'è una forte intesa: "una questione energetica, c'è una chimica pazzesca, tutto ciò che facciamo è sincero. Posso farlo perché sto con una donna stupenda al mio fianco e so che posso vivermi qualunque amicizia". Belli ha poi aggiunto: "se fossi single potrebbe nascere qualcosa con Soleil".

Parole che sicuramente avranno disturbato Delia Duran, la moglie dell'attore che in mattinata aveva pubblicato un post nelle storie di Instagram in cui si era detta amareggiata e delusa per il comportamento del marito: "Ci siamo promessi amore davanti a Dio, sai quanto questo significhi per me, per noi. Do peso alle mie promesse, così come ti ho dato piena fiducia nel momento in cui abbiamo deciso che saresti entrato nella Casa. Non pensavo che sarei arrivata a scriverti, ma il tuo comportamento degli ultimi giorni mi sta facendo vacillare".

Il post della Duran è stato letto in puntata al diretto interessato, Alex - come si vede nel video - ci ha tenuto a tranquillizzare la moglie: "la percezione dell'esterno è sempre abbastanza diversa da quella che è all'interno. Quindi, amore mio, ti dico di stare tranquilla, la nostra vita è fatta per stare insieme, quella con Soleil è solo una bella amicizia".