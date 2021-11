Grande Fratello Vip 6, Alex Belli a Soleil Sorge: ''Ho avuto paura ti allontanassi''

L'amicizia speciale tra Alex Belli a Soleil Sorge sta iniziando a preoccupare la moglie dell'attore, ma quest'ultimo ha paura che questo allontani da lui l'influencer italo-americana. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno saputo di una lettera aperta scritta da Delia Duran, la moglie di Belli, delusa dal comportamento del marito per il suo atteggiamento con la Sorge.

Tra Alex Belli a Soleil Sorge l'amicizia nata nei primi giorni del Grande Fratello Vip 6 è piano piano cresciuta, ma la loro complicità ha fatto nascere dei dubbi tra gli spettatori del programma, molti sono convinti che i due non siano solo amici. Qualche dubbio a riguardo comincia a nutrirlo anche Delia Duran, la modella venezuelana moglie dell'attore di CentoVetrine, che ha scritto un lungo post su Instagram, letto durante l'ultima diretta del reality. Delia, dopo essersi detta delusa e ferita da Alex, ha scritto "e mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi".

Ieri Alex Belli ha avuto un faccia a faccia con Soleil Sorge, il gieffino ha ammesso di aver avuto paura che la coinquilina, dopo aver letto la lettera della Duran, prendesse le distanze da lui: "Avevo paura che ti allontanassi dopo quel messaggio, e non volevo accadesse perché mi dai tanta forza qui dentro". Soleil Sorge, come si vede nel video, l'ha rassicurato: "secondo me per come è e come siamo, è la cosa più impensabile. Non mi fa minimamente paura, non mi è andato il pensiero sulla cosa. Per le tempistiche, quanto abbiamo stretto è intenso in poco tempo ma lo abbiamo fatto in modo vero, pure e sincero".

Il gieffino poi ha detto "Ho paura che tutto questo possa scalfire il bellissimo rapporto con Delia. Anche lì, però, sono arrivato al fatto che lei ci vive e ci guarda e se avesse voluto avrebbe già segnato il territorio. Penso che quel messaggio fosse per quel motivo. Mi rendo conto che potrei perdere alcune cose".

Soleil Sorge ha concordato con lui, confermando che il loro rapporto è basato sull'amicizia e nulla di più "Ci sta che il messaggio ti possa frenare, anche da parte mia è normale. Nel nostro rapporto, per come è stato fino ad oggi, non c'è nulla che possa scalfire il tuo matrimonio. È un rapporto puro non abbiamo fatto nulla di sbagliato e quindi non dovremmo sentirci in colpa o cambiare".