Grande Fratello Vip 6, Alex Belli cambia idea “Soleil Sorge non mi attrae”

Cambio di rotta di Alex Belli Su Soleil Sorge: il concorrente del Grande Fratello Vip 6 è passato da considerazioni del tipo "se ci fossimo incontrati prima..." a "lei non mi attrae", commento affidato ieri sera a Sophie Codegoni.

Venerdì sera nella casa del Grande Fratello Vip 6 è entrata Delia Duran****, moglie di Alex Belli. La modella venezuelana se l'è presa sia con il marito ( anche se Katarina Raniakova che mette in dubbio che i due siano sposati) sia con la Sorge. La Duran ad Alex ha detto "Ricordati che ogni parola ha un peso, ogni gesto ha una conseguenza e purtroppo mi hai deluso e hai mancato di rispetto a me e alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24". La modella ha avuto da ridire anche sul comportamento di Soleil "dovresti vergognarti dell'atteggiamento che stai avendo con lui. Io sento, vedo e ascolto quello che fate", le ha detto. Delia Duran era intervenuta nella diretta del Grande Fratello Vip 6 dopo aver sentito alcune frasi imbarazzanti del marito che, rivolgendosi a Soleil, aveva detto "Io avrei voluto tanto incontrarti molte volte. Avrei voluto ma il destino non ci ha mai fatto incontrare", sembra che i due in passato siano stati ad eventi comuni senza mai incrociarsi.

Ora Alex Belli sembra pensare a Soleil solo come una sorella, come ha confidato a Sophie Codegoni, nessuna amicizia speciale tra i due quindi, come ha spiegato l'attore infarcendo il suo discorso con le solite parole in inglese a cui ormai ci ha abituato: "le cose che mi piacciano di lei non riguardano la sensualità, mi portano a un matching mentale ", ha detto a Sophie, come si vede nel video.

Parlando dei baci scambiati durante il freez ha voluto precisare "Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del nove". Soleil per lui è solo una sorellona "se provassi dell'attrazione per lei non potrei starci neanche nella stessa stanza, mi darebbe fastidio non poterla vivere perché devo rispettare la donna che ho fuori", ha concluso sperando anche di tranquillizzare Delia.