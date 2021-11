Grande Fratello Vip 6: quante mogli ha Alex Belli?

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, sostiene che lei e il concorrente Grande Fratello Vip 6 non hanno mai divorziato: l'attore avrebbe dunque due mogli.

Quante mogli ha Alex Belli? Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 sostiene di essere sposato con la modella venezuelana Delia Duran ma Katarina Raniakova ha dichiarato di non aver mai divorziato dall'attore di CentoVetrine. Anche Mila Suarez, ex fidanzata di Belli, ha dei dubbi sulla relazione tra la Duran e Alex.

Tra Katarina Raniakova e Alex Belli qualcuno mente, oppure in Italia esiste la bigamia e nessuno ne era stato informato, eccetto il concorrente del Grande Fratello Vip 6. Andiamo con ordine: Alex Belli è entrato nel reality di Alfonso Signorini da uomo sposato, sua moglie è, o a questo punto meglio dire sarebbe, Delia Duran, modella e attrice di origine venezuelana, nata nel 1988 a Merida. La donna nei giorni scorsi è anche intervenuta con una lettera aperta su Instagram rimproverando suo 'marito' per essersi avvicinato troppo a Soleil Sorge, in un post pubblicato su Instagram si è detta delusa e amareggiata.

Nelle ultime ore però le cose sono cambiate, Katarina Raniakova, fino ad oggi definita da tutti 'ex moglie di Alex Belli', ha dichiarato che lei e l'attore di CentoVetrine non hanno mai divorziato. La modella slovacca ha scritto a Deianira Marzano "Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l'unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque".

Ma i dialoghi a distanza tra le donne del passato di Alex Belli non sono finiti: Mila Suarez, modella e fashion blogger marocchina nonché ex fidanzata dell'attore, ha postato una storia sul suo account ufficiale di Instagram rispondendo alle tante domande che le sono arrivate sull'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. "In questi giorni mi sono arrivati bellissimi messaggi che avevo ragione. Ragazze io non parlo così a caso. Quando dico una cosa è così. Quello che vedete è lo schifo sullo schifo anche nella vita reale", ha scritto la modella. La Suarez ha parlato anche del matrimonio tra Alex e la Duran: "È solo finta per fare gossip. Quanto è brutto stare con una persona con cui credi di essere sposata. Il valore del matrimonio è una cosa diversa. Poi soprattutto un uomo quando è abituato a cambiare la prima moglie, la seconda, le donne diventano tutte uguali".

L'ultima parola è spettata ancora a Katarina Raniakova, la modella in una nuova storia su Instagram ha detto che Mila sapeva con chi si era messa "perché io le mandavo messaggi che lui mi mandava quando già stava con lei". Poi, parlando sempre di Alex Belli "io penso che nella sua follia, vorrebbe tenersi tutte le donne". La donna ha scritto anche "è brutto litigare per un uomo così".