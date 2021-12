Grande Fratello Vip 6, Alex Belli abbraccia Delia Duran e viene squalificato dal reality

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 6: il concorrente ha abbracciato Delia Duran annullando la distanza imposta dal regolamento del reality. La moglie dell'attore è entrata nella casa più spiata d'Italia per avere un confronto con il marito dopo che lui l'aveva tradita con Solei Sorge.

La puntata del 13 dicembre del Grande Fratello Vip 6 ha regalato ai telespettatori il colpo di scena desiderato e preparato con grande maestria dagli autori: Alex Belli è uscito dal reality ma non a causa del televoto o per non aver accettato il regolamento ma per squalifica. Colui che nel bene e nel male è stato uno dei protagonisti di questa prima parte del programma, non ha rispettato la distanza di sicurezza imposta dalle norme sanitarie ed ha dovuto lasciare il programma.

Al momento topico della serata si è arrivati con la presenza in studio di Delia Duran pronta ad entrare per l'ennesima volta nella casa di Cinecittà, ma questa volta per lasciare il marito. Delia nel pomeriggio ha visto il bacio tra Alex e Soleil Sorge e ha deciso "Ero in treno e non volevo venire. Ho visto quel bacio, gli ho chiesto 1000 volte di portarmi rispetto e questo non me lo merito. Ho una dignità e ho deciso di dare una risposta e dire ad Alex che è finita".

La modella venezuelana quindi è entrata nel giardino della casa raggiunta da Alex Belli subito freezato dagli autori "è un freeze vero, quindi per cortesia rispettalo" ha detto Alfonso Signorini, formula che in precedenza non aveva mai usato. Delia ha ribadito quanto detto prima "mentre ero in treno ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto in questi 3 mesi, con la mancanza di rispetto. Sei caduto in pieno in una trappola e siccome ho una dignità, ho deciso che la nostra storia finisce qui". A questo punto Alex è corso ad abbracciare Delia infrangendo due regole: si è "sfreezato" senza il permesso degli autori e, cosa più importane, ha avuto un contatto diretto con una persona che non era stata in quarantena.

A questo punto è intervenuto Alfonso Signorini che gli ha detto "Sei consapevole che non avendo rispettato le norme di sicurezza, sei ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello. Non potrai neppure ritornare nella casa per salutare i tuoi compagni", come potete vedere nella clip.

Alex Belli ha accettato il provvedimento disciplinare poi, sia nel giardino della casa che in studio, ha ribadito che lui sabato voleva uscire dalla casa ma che gli autori nel confessionale gli hanno chiesto di rispettare i tempi televisivi ed aspettare la diretta di lunedì.