GF Vip 6, Alex Belli lascerà la casa? Soleil Sorge lo bacia ma lui crolla: "Fatemi andare via di qua"

Il sospirato bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip 6 è arrivato ma non c'è stato nulla di romantico. Alex Belli ha annunciato di voler lasciare il programma e questo ha provocato un litigio con la Sorge conclusosi con un bacio, ma per l'influencer italo americana è servito solo a dimostrare la falsità del coinquilino e del suo intento. Dopo la lite Alex ha avuto un crollo nervoso.

Oggi è andata in onda su Mediaset Extra l'ennesima puntata della fiction che Soleil Sorge e Alex Belli si sono ritagliati all'interno del Grande Fratello Vip 6. I due concorrenti hanno avuto una discussione nata dopo la volontà espressa dall'attore di CentoVetrine di lasciare il reality. Sulla casa di Cinecittà in mattinata è volato un aereo per la coppia Alex Belli e Soleil Sorge, come si vede nella clip, ma i fan che hanno partecipato alla colletta per dare il loro supporto al duo non sono stati particolarmente fortunati: i loro beniamini hanno dato vita a una vivace discussione.

Prima del passaggio dell'aereo i due avevano discusso in piscina dove Soleil si stava lamentando per non aver saputo subito che Belli voleva abbandonare il programma "sabato te l'ho detto" ha urlato Alex. Soleil, offendendo senza motivo Delia Duran, ha risposto "le urla vai a portarle a quella cretina di tua moglie".

La discussione è continuata nel giardino dove Alex ha accusato la ragazza di voler mostrare solo il suo lato peggiore: "Non hai capito nulla di quello che sono, tu fai vedere solo la stronzaggine che hai dentro. Tutti pensano che sei una stron.." ha detto mentre lei lo accusava di essere falso.

Dopo il passaggio dell'aereo la discussione è andata avanti, Alex si è avvicinato a Soleil che gli ha detto "secondo te posso credere alle scenate che fai? Esci dalla serie". Belli però non si è arreso, prima l'ha mandata a quel paese e poi le ha detto "smettila di ferire le persone, basta. L'unica cosa che ho fatto è stata volerti bene. Ti riesce bene solo ferire le persone. Basta ferirmi, basta ferirci. Tu godi a ferire le persone". Dopo aver sentito questo Soleil ha replicato a Belli che la stringeva a sé "lasciami, adesso lasciami, dopo aver detto queste frasi che hai preso dall'almanacco dei falsi della casa".

Il malumore di Soleil nei confronti di Alex sarebbe dovuto alla decisione di Belli di non accettare il prolungamento, lui ha ribadito di averglielo confidato sabato "Te l'ho detto sabato con il cuore in mano. Non volevo dirtelo in puntata. Ieri ho avuto il tatto di uscirne fuori e di lasciarti la mente libera rispetto alla mia decisione". A questo punto è stata la volta di Soleil che ha accusato il coinquilino di averla ferita dopo che lei si era tolta la corazza per lui "ti ho dato sostegno, amicizia e un'infinita lista di valori in cui credo". Poi tra i due ci è stato un lungo bacio, partito su iniziativa di Soleil che alla fine ha detto: "Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me".

Il dramma è continuato con Alex Belli come unico protagonista, l'attore in bagno ha avuto un altro crollo nervoso ed è scoppiato a piangere, dicendo a sé stesso "svegliati ciccio" e ripetendo "fatemi andare via di qua".