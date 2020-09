Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi contro Alfonso Signorini: "Ma allora sei uno str...o"

Ieri sera al Grande Fratello VIP 5 Tommaso Zorzi ha chiamato str... Alfonso Signorini che lo aveva rimproverato per lo sketch dopo il coming out di Gabriel Garko.

Ieri sera al Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi ha reagito male al rimprovero di Alfonso Signorini: "allora sei stronzo" ha detto l'influencer messo sotto accusa per uno sketch dopo il coming out di Gabriel Garko.

Tutto nasce da uno sketch fatto dall'influencer dopo la diretta di venerdì sera. Tommaso Zorzi in questi giorni all'interno della casa ha parlato molto del problema dell'omofobia e del bullismo e non si aspettava di essere tirato in ballo dalla produzione per uno scherzo di pochi secondi. Zorzi, dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5, aveva detto - imitando Barbara D'Urso - "Esclusiva shock. Adua e Gabriel Garko nell'ascensore. Chi dei due porta la gonna?".

La cosa deve aver infastidito la produzione, che sullo scoop di venerdì sera sembra che abbia investito trentamila euro, e Alfonso Signorini ha preso la parola e rivolgendosi a Zorzi ha detto "Vi dico con estrema trasparenza che non mi ha fatto piacere lo sketch di Tommaso. Ti spiego perché non mi è piaciuto. Quando tu dici che su di te puoi dire quello che vuoi e non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di poterti chiedere chi tra Adua e Gabriel porta la gonna? Non fa ridere nessuno quella battuta lì".

Nel video che potete vedere qui subito dopo il collegamento nello studio viene chiuso e Tommaso Zorzi si infuria minacciando di lasciare il gioco "Non ho parole. Mi sono rotto il ca..o di questo gioco se deve essere così. A me vieni a dire questa roba sul coming out? Ma allora sei stronzo. Io a questo gioco non gioco più. Adesso esce che sono omofobo, che prendo in giro il coming out perché ho fatto una battuta. Se questo è il gioco, me ne vado ora. Questo è strumentalizzare una battuta. Se devono rovinare la vita della gente per fare due punti di share no, non va bene".

Poco dopo Alfonso Signorini, anche ieri criticatissimo su Twitter per il modo in cui conduce il programma, temendo la fuga di uno degli elementi di punta del reality ha voluto chiarire le sue parole: "Non stiamo facendo processi a nessuno, nemmeno a te. Se sei nella Casa è perché ti abbiamo fortemente voluto e perché crediamo in te, altrimenti saresti stato al palo da un'altra parte. Su 100 voli meravigliosi uno può riuscire meno bene e ferire la sensibilità della gente. È giusto dirtelo per fare chiarezza e perché ti conosciamo. Ed è bene avere l'umiltà di riconoscerlo. Non vogliamo che tu te ne vada perché sei importantissimo nella Casa ma bisogna avere anche un po' di senso critico".

Tommaso Zorzi più tardi all'interno del "Cucurio", dove è finito insieme a Massimiliano Morra e Myriam Catania, ha detto: "Per me il coming out è una sconfitta sociale, ma è necessaria. E mi sta sul ca..o che sia necessaria, perché non dovrebbe esserlo. Nessuno dice alla famiglia di essere etero, nessuno deve rimanere sconvolto dal mio orientamento, alla fine finiscono sempre per etichettarti e non dovrebbe essere così".