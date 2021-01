Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno pace dopo la lite della serata brasiliana

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno pace dopo il litigio di sabato sera quando la conduttrice televisiva aveva ritenuto inappropriata la scelta dell'influencer di ballare con Dayane Mello, nemica della Orlando all'interno del reality.

Sabato sera nella casa del grande Fratello Vip 5 era di scena la festa brasiliana, ma il party molto atteso dai gieffini e dal popolo dei social che segue la diretta h24 del reality è stato onorato solo da Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Mentre gli altri concorrenti sono rimasti sulla pista per pochi minuti, Dayane e Tommaso si sono scatenati in balli che hanno divertito il pubblico da casa, che in poco tempo li ha mandati in tendenza su Twitter.

Chi non ha gradito la strana alleanza tra i due concorrenti più forti del reality è stata Stefania Orlando amica di Zorzi e acerrima nemica della brasiliana. Il malumore di Stefania è stato accresciuto dalle false informazioni di Cecilia Capriotti che le ha riferito che i due avevano chiarito e avevano stretto una sorta di patto, quando in realtà Dayane e Tommaso scherzavano su Andrea Zenga come ballerino durante la serata.

La reazione di Stefania è sembrata eccessiva a tutta la vecchia guardia, Zorzi aveva chiosato sabato notte: "Sono gay, single e ho 25 anni, se una sera mi voglio divertire non faccio niente di male, non devo subire le scenate di gelosia di una donna 50enne, etero e sposata".

Stamattina i due si sono apparentemente chiariti, grazie anche ai buoni auspici di Giulia Salemi che ha provato in tutti i modi a ricucire il loro rapporto.

Stefania Orlando ha spiegato il suo strano punto di vista a Tommaso "Vederti con quei grandi sorrisi, che ballavi e ti divertivi, ma ha provocato un grande fastidio, non è una colpa essere infastidita da una cosa anzi è un segno che ci tengo. Dovresti essere anche contento guarda un po'!".

Zorzi, dopo aver ironizzato sul dover essere anche felice, le ha ricordato che lui non sopporta Mario Ermito ma questo non impedisce alla Orlando di scherzare con l'altro gieffino: "La stessa sensibilità che mi chiedi dovresti averla quando chiedi a Mario di chiamarmi con quel tono, tu ridi anche se sai che mi dà fastidio e io non ti ho mai detto di non farlo anche se vedi che non rido e sono irritato. Cosa dovrei fare? Non dovrei ballare perché tu non hai voglia di ballare e ti sta sulle palle Dayane. Mi sembra assurdo, io vi chiamavo e non venivate"

Alla fine del chiarimento i due si sono abbracciati, poco dopo Stefania si è avvicinata a Tommaso e dopo aver provato a nascondere il microfono gli ha sussurrato all'orecchio che quella sera era stata aizzata dagli autori che l'avevano chiamata in confessionale quando Zorzi e Dayane avevano iniziato a ballare.