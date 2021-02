Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando stufa di Giulia Salemi: "Sei un disco rotto" (VIDEO)

Stefania Orlando e Giulia Salemi hanno litigato nel pomeriggio del Grande Fratello Vip 5: la conduttrice romana ha nominato la scorsa settimana la Salemi che oggi non ha voluto sentire scuse accusando la conduttrice di averla tradita.

La diretta di lunedì sera, montata ad arte dagli autori, ha scatenato una serie di reazioni rompendo l'armonia che si era creata nella casa dopo la morte del fratello di Dayane Mello. Le clip fatte vedere mostravano alcune osservazioni dei concorrenti sul rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, pareri espressi soprattutto da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, mentre sono state omesse le clip in cui Giulia e l'ex velino rivolgevano apprezzamenti negativi su Zorzi e la sua amica.

Giulia e Stefania si sono nominate a vicenda ma il chiarimento si è trasformato nell'ennesimo litigio. Stefania ha rivendicato il diritto di esprimere un suo parere sulla coppia, come già faceva ai tempi in cui Pretelli flirtava con scarso successo con Elisabetta Gregoraci. "Ho analizzato come hanno fatto tutti. Solo che gli altri non hanno il coraggio di farlo in prima serata - e poi ha aggiunto - Guarda che l'ho detto anche a te, e tu hai avuto la stessa reazione di Elisabetta", ha detto la Orlando. Ribadendo un concetto espresso lunedì da Alfonso Signorini "qui tutti parlano ma si espongono solo Stefania e Tommaso".

Giulia Salemi, accusata da più parti di fare del vittimismo a favore delle telecamere, ha detto di essersi sentita tradita da Stefania "io ci sono stata quando sei stata male" ha detto alla sua ex compagna di letto. Ma Stefania le ha ricordato che in amicizia i favori non si rinfacciano, aggiungendo "io le cose te le dico in faccia, sei un disco rotto, poi se vuoi farmi passare da stronza te lo dico, sono una stronza, anzi una grandissima stronza".