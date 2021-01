Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando cerca di scappare dalla casa, Tommaso Zorzi la blocca (VIDEO)

Nottata ricca di tensione al Grande Fratello Vip 5: Stefania Orlando ha provato a scappare dalla casa di Cinecittà dopo che Alfonso Signorini ha annunciato un nuovo prolungamento e le ha mostrato l'intervista del suo ex marito Andrea Roncato. La conduttrice è stata fermata solo grazie all'intervento di Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

La diretta del Grande Fratello Vip 5 è stata particolarmente dura per i concorrenti del reality che nei giorni scorsi, grazie alle voci provenienti dall'esterno della casa di Cinecittà, avevano capito che il reality poteva allungarsi. Come se non bastasse Stefania Orlando ha dovuto subire anche un altro tipo di pressione: Alfonso Signorini ha deciso di mostrarle alcuni stralci dell'intervista di Andrea Roncato a Live - Non è la D'Urso. L'ex marito della gieffina aveva dichiarato che la Orlando l'aveva lasciato per un altro uomo.

A Stefania Orlando il conduttore ha mostrato anche un post di Giulia Elettra Gorietti, figliastra di Andrea Roncato, che le ha dato della "sfigata". Stefania, che durante il reality ha parlato solo un paio di volte del marito e sempre in termini poco polemici, alla fine della puntata ha avuto uno sfogo, prima con Andrea Zenga e poi con Maria Teresa Ruta.

Poco dopo, mentre gli altri coinquilini erano a cena, Stefania Orlando si è diretta verso la porta rossa decisa ad abbandonare la casa, la prima ad accorgersene è stata Maria Teresa Ruta che le è corsa incontro per fermarla mentre Tommaso Zorzi si è messo davanti alla porta. Stefania e l'influencer milanese sono rimasti da soli con Tommaso che le ha detto: "se esci tu esco anche io, andiamo in giardino ne parliamo e se vuoi dopo esci". La regia a questo punto ha staccato le immagini, quando i due sono riapparsi in giardino stavano confabulando ma subito dopo la regia ha preferito lasciarli da soli. Quando le immagino sono tornate sui due, Tommaso ha proposto a Stefania di cantare insieme 'Maledetta Primavera', poi assecondati dalla regia che ha messo il brano, hanno ballato nel giardino della casa.