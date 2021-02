Grande Fratello Vip 5: Stefania Orlando basita per il sostegno dei fan a Dayane Mello

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono sempre più distanti e stamattina Stefania Orlando e altri vipponi del Grande Fratello Vip 5 si sono interrogati sui motivi dell'enorme sostegno dei fan di cui la modella brasiliana sembra godere.

Il countdown è iniziato, ormai mancano dieci giorni alla fine di questa estenuante edizione del Grande Fratello Vip 5, le luci della casa di Cinecittà si spegneranno il 1° marzo e tra i finalisti che ritroveremo quella fatidica sera ci sarà sicuramente Dayane Mello, la prima concorrente a guadagnarsi la finale. In questi giorni la modella brasiliana è al centro del chiacchiericcio della casa dopo la rottura della sua amicizia con Rosalinda Cannavò, il dramma delle rosmello si è consumato dopo che la giovane siciliana ha iniziato a fare coppia con Andrea Zenga.

Stamattina nella veranda della casa Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Andrea Zelletta si sono confrontati sul comportamento di Dayane nell'arco dei cinque mesi e hanno parlato del sostegno che ha avuto la modella brasiliana, come potete vedere in questo video. Mentre Rosalinda si lamentava del comportamento della sua amica, Stefania ha provato a rincuorarla sotenendo che quello di Dayane è uno schema prevedibile: "Non mi stupisce più, dopo un po' che dice sempre le stesse cose e si comporta nello stesso modo, solo per creare scompiglio. Quando hai capito questa cosa e quando non ha più nulla da dire sul gioco, lei va sul personale, devi dire 'non ci casco più"

Gli altri presenti si sono detti d'accordo e Andrea Zelletta ha confidato che Dyane aveva più volte provato a tirare in mezzo la sua ragazza, Natalia Paragoni: "avevo capito dall'inizio che voleva dire qualcosa e poi lo ha tirato fuori alla prima occasione". L'ex tronista si riferisce alla bomba lanciata dalla Mello a Natale, quando disse di aver saputo che la scorsa estate Natalia aveva tradito Zelletta.

Stefania quindi si è interrogata sul motivo del suo successo verso il pubblico: "Quello che può lasciare sorpresi è che, nonostante tutto, da fuori questo modo di fare sia piaciuto. Questo suo modo di agire piace, perché è stata premiata come finalista e arrivano aerei... A livello di gioco è top!". La Orlando, che questa sera è al televoto, ha aggiunto: "Peccato che ce ne siamo accorti troppo tardi, perché per alcune cose me la sono presa molto. Questa strategia funziona, intanto è arrivata in finale".