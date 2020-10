Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando all'attacco di Elisabetta Gregoraci: "Che sei venuta a fare?"

Stefania Orlando ancora all'attacco di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 5, anche se questa volta non in presenza della diretta interessata ma chiacchierando con Rosalinda Cannavò, nuova adepta dello "Stefania pensiero" per dir così a proposito dell'ex moglie di Flavio Briatore.

Le due concorrenti si punzecchiano - e spesso molto di più - da settimane, da quando cioè Stefania Orlando, accusata di essere pettegola, ha attaccato a sua volta Elisabetta Gregoraci tacciandola di strategia, falsità e di essere la "capobranco" della stanza arancione, una sorta di "Cleopatra", come l'ha definita Antonella Elia, che senza alzare un dito scatena i suoi adepti (l'ammaliato Pierpaolo Pretelli in primis) contro i concorrenti della stanza blu.

Oggi, a un passo dalla puntata che potrebbe eliminare una delle due, Stefania Orlando ha accusato la Gregoraci di non sapere stare al gioco, in sostanza.

Il discorso della soubrette è lineare: non puoi permetterti di partecipare ad un programma come il Grande Fratello ed essere ossessionata da cosa le persone pensano all'esterno della casa. Soprattutto: non puoi partecipare al Grande Fratello e pensare di poter mantenere il totale riserbo su ogni questione della tua vita privata. La Orlando va oltre, raccontando a Rosalinda un aneddoto che metterebbe in effetti in discussione la sincerità di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli, come si può vedere nella stessa clip.

E la Cannavò pare essere completamente d'accordo con lei.

Se una delle due litiganti stasera uscirà potremo saperlo solo dopo le 21:30 dalle parole di Alfonso Signorini, ma è certo che, se dovessero rimanere entrambe nella casa, ne sentiremo ancora delle belle.