GF Vip 5, Samantha De Grenet in lacrime per le parole di Antonella Elia: "Sono ingrassata dopo il tumore"

Antonella Elia ieri è entrata nella casa del GF Vip 5 caricata a mille per attaccare e insultare Samantha De Grenet: l'opinionista del reality è andata oltre offendendo l'ex modella sulla forma fisica (in realtà invidiabile). "Sei ingrassata" le ha detto, ignorando però che l'aumento di peso è dovuto a un motivo drammatico.

Ieri sera nella diretta del Grande Fratello Vip 5 l'opinionista Antonella Elia è voluta entrare nella casa per un faccia a faccia con Samantha De Grenet, come si vede nel video. L'ex gieffina è entrata nella glass room e, appena intercettata Samantha, ha iniziato a insultarla: "Sei la regina dell'arroganza. Ma chi ti credi di essere? 'Sto cavolo? Ma tu credi veramente di avere il diritto di parlarmi così?", le ha detto facendo riferimento ad alcune affermazioni fatte durante la settimana. La De Grenet le ha risposto: "tu mi hai attaccato dalla prima puntata per partito preso", e Antonella: "ho detto la verità. Con te non si parla perché sei la principessa sul pisello, perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate".

Antonella Elia è stata un fiume in piena: "Al massimo della tua carriera hai fatto la regina del gorgonzola. Un arrogante convinta di poter dare dell'idiota agli altri. Sei un po' ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell'età. Che figo, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una str... ed è bellissimo darle della str...". L'ex modella le ha ribattuto "Quanto sei signora" e la Elia "sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento".

Alla fine della puntata Samantha De Grenet si è sfogata con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta ed è scoppiata a piangere: come si può facilmente comprendere dalla clip integrale, l'ex modella si è risentita per le illazioni sula sua forma fisica che hanno riaperto una ferita profonda. Nel 2018 è stata colpita da un tumore e le cure che ha fatto per sconfiggere la malattia l'hanno fatta ingrassare: "Sto a fare quella che non mi faccio toccare, perché io a differenza sua non voglio andare contro su una cosa che la faccio sentire piccola così. Non ci gioco su quella cosa, perché ci sono passata, capito? Quando tu torni a casa e non ti guardi allo specchio per mesi e mesi... Quando non ti guardi, quando non ti riconosci, non vuoi guardarti", ha detto la De Grenet. Stefania Orlando l'ha rassicurata: "_su questa cosa qua siamo tutti solidali con te".