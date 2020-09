Grande Fratello Vip 5, quarta puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna il Grande Fratello Vip 5 con la quarta puntata che, dalle premesse, si preannuncia come pesantissima da affrontare, per molti dei nostri protagonisti, ma forse soprattutto per Alfonso Signorini.

Sul conduttore, infatti, grava quello che è stato soprannominato Ares Gate, lo scandalo legato alla casa di produzione (fallita) Ares Film, e alle rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Perchè per Alfonso Signorini quello che si presentava come l'argomento pronto a far impennare l'audience rappresenta invece un grosso problema? Perchè, stando a Dagospia, il produttore Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset e sarebbe pronto alle vie legali, ma allo stesso tempo il pubblico chiede chiarezza. Quanto ascoltato durante la diretta dalla casa di Cinecittà non può passare sotto silenzio.

L'ingresso di Gabriel Garko nella casa del GF VIP potrebbe in effetti essere legato alla spinosissima questione: non solo lui è stato per anni uno dei volti di punta della Ares Film, ma ha anche avuto una relazione (vera o presunta?) con la stessa Adua Del Vesco. A poche ore dalla diretta, tra l'altro, con un post su Instagram, l'attore ha annunciato di voler dire tutta la verità, ma - la domanda sorge spontanea - rispetto a cosa?

In mezzo a tante incognite, è la redazione del Grande Fratello Vip ad annunciare le poche certezze della serata: largo spazio sarà dedicato alla storia di Matilde Brandi e del giovanissimo Denis Dosio. Ma si parlerà tanto anche dell'altro argomento che ha scaldato l'appartamento più spiato d'Italia: il brutto rapporto che Franceska Pepe ha instaurato praticamente con tutti gli altri concorrenti.