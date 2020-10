Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Petrelli: salta fuori un video hot

Pierpaolo Pratelli, concorrente del Grande Fratello Vip 5, sarebbe protagonista di un video hot che sta girando in queste ore su internet. La segnalazione è stata fatta da alcuni utenti al sito Trash Italiano.

Pierpaolo Pretelli in questi giorni sta facendo parlare di sé per il suo rapporto con l'ex moglie di Flavio Briatore che sta diventando sempre più stretto, tanto che Elisabetta Gregoraci gli avrebbe detto che sarebbe pronta a fare l'amore con lui.

Oggi in rete sta girando una notizia a luci rosse sull'ex velino. Alcuni utenti hanno segnalato l'esistenza del video incriminato a Trash Italiano, che avrebbe visionato la clip. Sul sito si legge che il protagonista del video è un ragazzo con "una forte somiglianza" con il gieffino: "il giovane ragazzo (affiancato da due amici con cui ride e scherza in modo goliardico) mentre intrattiene una conversazione in webcam con una ragazza sconosciuta. Non mancano alcune brevi scene esplicite in cui vengono mostrate le parti intime".

Il video è presente su alcuni siti porno da un po' di tempo in realtà e nei commenti, precedenti al Grande Fratello, viene fatto più volte il nome di Pierpaolo. Aspettiamo la diretta di domani per sapere se Alfonso Signorini interrogherà l'ex velino sull'esistenza di questa clip compromettente. Gli attenti spettatori del Grande Fratello hanno del resto già potuto notare le "doti nascoste" di Pierpaolo Pretelli nell'incidente hot che lo ha coinvolto durante il ballo con Elisabetta Gregoraci.

Nel frattempo i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 attendono la nuova diretta di domani sera, in onda come sempre in prima serata di Canale 5. I concorrenti in nomination sono ben sette: Massimiliano Mprra, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Guida, Dayane Mello e Adua Del Vesco. Il meno votato dal pubblico non sarà costretto ad abbandonare la casa ma andrà automaticamente in nomination la prossima settimana.