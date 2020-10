Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci infiamma Pierpaolo Pretelli: “Voglio fare l’amore con te”

Elisabetta Gregoraci vuole fare l'amore con Pierpaolo Pretelli: la proposta indecente sarebbe arrivata nella piscina del Grande Fratello Vip 5 approfittando dell'assenza dei microfoni. L'ex velino lo ha rivelato a Matilde Brandi.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembravano pronti a scambiarsi il primo bacio finché lunedì scorso, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 5, l'ex moglie di Flavio Briatore ha detto che la loro era solo "una tenera amicizia". Ma nelle ultime ore la situazione sembra cambiata, stando alla confessione di Pierpaolo Pretelli a Matilde Brandi nel video che potete vedere qui. L'ex velino ha esordito dicendo: "Elisabetta mi ha detto una cosa 'voglio fare l'amore con te'". La ballerina ha finto di svenire, poi i due hanno parlato della relazione che sembra resa complicata dalla presenza ingombrante di Flavio Briatore.

Matilde Brandi ha consigliato al suo amico di aspettare e vivere la storia con spensieratezza senza pensare a cosa ci sia fuori dalla casa di Cinecittà. La proposta indecente di Elisabetta sarebbe stata fatta in piscina approfittando dell'assenza dei microfoni, la showgirl avrebbe sussurrato il suo desiderio nell'orecchio di Pierpaolo. Non sappiamo se anche questa volta Pierpaolo Pretelli abbia avuto una nuova erezione come durane la prova di ballo.

Intanto del rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo ha parlato anche il fratello di quest'ultimo, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. "Conoscendo Pierpaolo lo vedo tanto preso e molto sincero, la guarda con gli occhi da cerbiatto, esattamente come ha detto lei" ha rivelato alla conduttrice che aveva chiesto un parere. Intanto sui social molti sono convinti che Alfonso Signorini, nella diretta di venerdì prossimo, farà vedere il filmato della confessione dell'ex velino e si aspettano una reazione contrariata della Gregoraci.