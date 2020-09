Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli incidente hot mentre balla con Elisabetta Gregoraci

Il ballo bollente nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è finito con un incidente hot che ha creato un leggero imbarazzo all'ex velino che ha chiesto alla sua partner di danza di coprirgli la vistosa erezione.

Il primo bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 5 era arrivato per gioco. In una delle prime dirette Alfonso Signorini ha proposto come prova settimanale quella del bacio, mettendo insieme quella che sembra una coppia destinata a stare insieme nei disegni della produzione, i due si scambiarono un bacio in piscina che alimentò la fantasia dei social. Il Grande Fratello li ha messi in coppia anche per la prova della diretta di questa sera. Elisabetta e Pierpaolo devono ballare e concludere l'esibizione con un bacio a stampo. Nel video che potete vedere qui Pierpaolo 'reagisce' al contatto con la Gregoraci e prova a sfuggire all'occhio indiscreto delle telecamere in attesa che l'eccitazione si abbassi.

Tra Pierpaolo e l'ex moglie di Briatore sembra esserci qualcosa in più di un'amicizia, Pierpaolo Pretelli ha confessato ad Adua Del Vesco di essere attratto da Elisabetta e che tra loro c'è molta complicità.

La showgirl in questo momento sembra frenare " per rispetto dei cari che la guardano da casa. Quando Tommaso Zorzi li ha presi in giro dicendo: "Ho sentito un bacio?" lei ha risposto prontamente "No, nessun bacio. Non mi allarmare nessuno a casa sennò non torno più a Montecarlo".

Stasera i due si esibiranno nella prova di ballo durante la diretta della puntata del lunedì del Grande Fratello Vip 5, in onda in prima serata su Canale 5. A osservarli attentamente il conduttore e re del gossip Alfonso Signorini "a cui nulla sfugge". Stasera il pubblico deciderà attraverso il televoto che dovrà essere eliminato dei quattro concorrenti in nomination: Adua Del Vesco, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massimiliano Morra.