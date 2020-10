Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck a rischio squalifica per la frase omofoba?

Il Grande Fratello Vip 5 potrebbe perdere anche Patrizia De Blanck: la contessa è a rischio squalifica per una frase omofoba. Parlando de suo timbro vocale, infatti, ha usato una parola che moltissimi spettatori hanno considerato non solo ingiuriosa ma soprattutto paragonabile, come gravità, a quella che aveva portato all'espulsione di Fausto Leali.

I concorrenti del Grande Fratello Vip di quest'edizione sembrano particolarmente inclini all'autoeliminazione. Dopo Fausto Leali e Denis Dosio, questa volta è a rischio Patrizia De Blanck. La contessa ieri, mentre era seduta a tavola, lamentandosi della sua voce ha detto "senti che voce mi è venuta. Ho la voce da gay, da fr..io", ammiccando verso Tommaso Zorzi che in quel momento le dava le spalle.

L'influencer milanese ha detto: "Come hai detto? Quel? Quel? Non ho capito cosa hai detto? Che parola hai usato?". Nessuno ha risposto a Zorzi che subito dopo rivolgendosi alla De Blanck l'ha rimproverata: "Patrizia, Patrizia non si dice". Patrizia non ha replicato e non si è scusata, cosa che ha irritato gli spettatori.

Sui social il video è stato postato e condiviso da numerosi utenti che lo hanno anche commentato, tutti si aspettano la stessa severità mostrata dal Grande Fratello nei confronti di Fausto Leali e Denis Dosio. Il cantante è stato il primo a essere squalificato dal reality. Venerdì scorso è toccato a Denis Dosio, squalificato per aver bestemmiato mentre chiacchierava con i ragazzi. In entrambi i casi la produzione ha interrotto il televoto annunciando provvedimenti disciplinari per un concorrente. Sia Leali che Dosio erano in nomination, la contessa invece non è stata nominata.

Stasera sapremo quale sarà la decisione del Grande Fratello Vip durante la diretta che andrà in onda in prima serata su Canale 5. I 'Vipponi' in nomination sono quattro: Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Franceska Pepe e Adua Del Vesco, che per stasera ha promesso dichiarazioni scottanti e dolorose, per lei e Massimiliano Morra.